17 ott 2022 20:07

FOLLIA IN RAI: IL CDR DEL TG1 CONTRO FIORELLO – LO SHOWMAN PRONTO A TORNARE IN TV CON L'EDICOLA TUTTE LE MATTINE SU RAI 1. (DALLE 7:15 ALLE 8:00) MA DALLE PARTI DEL TELEGIORNALE DELLA RETE AMMIRAGLIA NON VEDONO DI BUON OCCHIO L’INVASIONE DEI LORO SPAZI, LA NOTA DEL CDR: “SCONCERTO E TOTALE CONTRARIETA’ A UN PROGRAMMA SATIRICO DI INTRATTENIMENTO”