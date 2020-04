IN FONDO AL TUNNEL DEL CORONAVIRUS C’E’ "TOP GUN: MAVERICK" DI TOM CRUISE - LA PANDEMIA DILAZIONA I PIANI DI VOLO: IL 23 DICEMBRE NEGLI USA, DA NOI A RIMORCHIO - IL FILM DI NANNI MORETTI DOVEVA USCIRE IL 23 APRILE, PER POI TRANSITARE A CANNES, INVECE TRASLOCA IN AUTUNNO, E FORSE PRIMA A VENEZIA - IL 12 NOVEMBRE ARRIVA IL 25° JAMES BOND (PER L'ULTIMA VOLTA?) CON DANIEL CRAIG – SLITTA ANCHE L’ATTESISSIMO E MISTERIOSO SPY-KOLOSSAL DI NOLAN - VIDEO

Federico Pontiggia per il “Fatto quotidiano”

Arriveranno. Non sappiamo per tutti quando (tra uscite annullate e procrastinate) e come (theatrical e streaming), ma arriveranno: in fondo al tunnel dell' emergenza Coronavirus, c' è una luce ed è quella del proiettore.

TOP GUN: MAVERICK TOM CRUISE

Ancor più lungamente attesi, ecco i titoli del 2020: dai film d' autore ai blockbuster, dai reboot agli instant cult, ce n' è per tutti i gusti, Covid-19 permettendo.

No Time to Die. Titolo irriguardoso e menzognero ai tempi della pandemia, sicché il venticinquesimo film di James Bond è stato il primo a levare le tende: l' avremmo dovuto trovare oggi nelle nostre sale, viceversa, arriverà il 12 novembre. Location anche italiane, 007 affidato per l' ultima (?) volta a Daniel Craig, alla regia Cary Fukunaga, Rami Malek per cattivo: gli ingredienti ci sono, ma il cinema non sarà più lo stesso. Mission impossible?

Tre piani. Doveva uscire il 23 aprile, per poi transitare in Concorso a Cannes, invece trasloca in autunno, e forse prima alla Mostra. Il primo adattamento di Nanni Moretti, dall' israeliano Eshkol Nevo, non era/è l' unico italiano atteso sulla Croisette: Lacci, da Domenico Starnone, di Daniele Luchetti, Il buco di Michelangelo Frammartino e, forse più veneziane, Le sorelle Macaluso di Emma Dante e Miss Marx di Susanna Nichiarelli.

TOP GUN: MAVERICK TOM CRUISE

Soul. Non di solo live-action vive lo spettatore, ad animare l' offerta ci pensa Disney-Pixar: previsto il 5 marzo sul grande schermo, Onward - Oltre la magia è finito su Disney+ negli Usa, da noi si attende destinazione d' uso, mentre Soul non abdica al 16 settembre. Storia di un' anima separata dal corpo, Soul è diretto da Pete Docter, quello di Monsters & Co., Up e Inside Out, che ha rimpiazzato John Lasseter ai vertici della Pixar.

Tenet. Uno dei, se non il, film dell' anno: titolo misterioso, genere spionaggio, budget da 205 milioni di dollari, impianto colossale, firma Christopher Nolan, la cosa più vicina a Stanley Kubrick che abbiamo oggi.

All' undicesimo film dà a John David "Figlio di Denzel" Washington il ruolo del protagonista, a se stesso la rinnovata licenza di ficcarci in testa, e negli occhi, un' idea: dal 17 luglio negli Usa, dal 18 settembre in Italia.

TOP GUN: MAVERICK TOM CRUISE

The French Dispatch. In predicato per Cannes - insieme, Apple permettendo, a On the Rocks dell' amica Sofia Coppola - il nuovo lavoro di Wes Anderson è il solito, caro, vecchio Wes Anderson: cast grandi firme, da Elisabeth Moss al prezzemolino Timothée Chalamet (Zeffirelli), e regia compito-fighetta per un peana alle virtù del giornalismo, complice l' eponimo The French Dispatch Magazine.

Slittato al 16 ottobre.

Dune. Il 17 dicembre sarà la volta del remake di un classico di fantascienza, tratto dal romanzo (1965) di Frank Herbert e diretto da David Lynch nel 1984. Dirige un provato talento, Denis Villeneuve, mentre il protagonista Paul Atreides compete a Timothée Chalamet: nel cast all star Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Javier Bardem, Jason Momoa, Dave Bautista e Zendaya, aspettative elevate.

West Side Story. Per il suo primo musical, Steven Spielberg torna a quello celeberrimo generato a metà anni Cinquanta da Laurents-Sondheim-Bernstein e trasposto al cinema nel 1961 con Natalie Wood. Ansel Elgort e Rita Moreno, i Jets e gli Sharks, e tante promesse da mantenere: dal 18 dicembre negli States.

top gun 8

Top Gun: Maverick.

Trentaquattro anni dopo, il capitano Pete "Maverick" Mitchell, alias Tom Cruise, avrebbe dovuto planare sulle nostre sale il 15 luglio, ma la pandemia dilaziona i piani di volo: il 23 dicembre negli Usa, da noi a rimorchio. Alla regia John Kosinski, Val Kilmer presente, nel budget di produzione 152 milioni di dollari: laddove non ci sono riuscite le quasi 58 primavere, a tenere a terra Cruise ci pensa il Covid-19. Per ora.

Annette. Roba per intenditori, il nuovo progetto dell' ex enfant terrible Leos Carax: lo stand up comedian Adam Driver e la moglie cantante d' opera Marion Cotillard, la loro piccola figlia dai poteri magici, un musical di lunga gestazione e, complici i pezzi degli Sparks, eco duratura. La Croisette l' aveva prenotato, per l' uscita, Prime Video o sale, decide Amazon.

nanni moretti

Gli Eterni. Marvel tiene a battesimo la saga degli Eternals, che vale - si spera - come recap dei film precedenti.

daniel craig 3

Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Kit Harington nel cast, alla regia Chloé Zhao, il botteghino però dovrà attendere: il 6 novembre arriverà Black Widow, Gli Eterni trasla al 12 febbraio 2021.

