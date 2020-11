27 nov 2020 11:35

FORMIGLI PRECISA: "SU CORONA NON HO MAI DETTO ‘SI COMMENTA DA SOLO, NON CONTINUEREI A INVITARLO’. SONO PAROLE PRONUNCIATE DA TIZIANA FERRARIO OSPITE IN UN’INTERVISTA A PIAZZAPULITA” – IL CONDUTTORE DICE DI AVER INVITATO LO SCRITTORE ALPINISTA PER PARLARE DI MONTAGNA, MA POI IN TRASMISSIONE CORONA SI INFERVORA SUI VACCINI: “SONO MONTANARO, NON FESSO, È UN COLOSSALE BUSINESS” - FORMIGLI LO INTERROMPE E LUI SI INCAZZA: “OH MA SI POTRÀ PARLARE O NO? SONO GIÀ STATO MASSACRATO” – VIDEO