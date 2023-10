4 ott 2023 12:48

FORSE RAOUL BOVA FA FATICA A RICORDARE IL SUO DEBUTTO IN “MUTANDE PAZZE” DI DAGO PERCHÉ NELLA SCENA IN CUI DOVEVA SEDURRE EVA GRIMALDI ERA IMPIETRITO - COSÌ LEI SBLOCCA LA SITUAZIONE INFILANDO UN DITO IN BOCCA E PER VENDICARSI DELLA MANCATA SEDUZIONE GLI MORDE IL LABBRO FINO A GONFIARLO COME UN CANOTTO – L’INTERVISTA DI BOVA A ''BELVE'': “NON ERO A MIO AGIO ASSOLUTAMENTE, NON SO CHE DIRE” - VIDEO