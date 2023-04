LA FOTO DI BERLUSCONI E GRAVIANO ESISTE O È SOLO FANGO? – SALVATORE BAIARDO, CHE AVREBBE RIVELATO L’ESISTENZA DELL’IMMAGINE A MASSIMO GILETTI, ORA NEGA TUTTO: “COSE DA FANTASCIENZA. IO HO ALTRE COSE DA DIRE MA SONO VERITIERE, NON COME LE FANTASIE DELLE PROCURE. SULLA FAMIGLIA BERLUSCONI SONO STATE DETTE COSE NON VERE, PER CUI QUELLE VERE VE LE DIRÒ IO”. COSA ASPETTA A RIVELARLE? – L’INTERROGATORIO DI GILETTI IN PROCURA A FIRENZE… - VIDEO

Estratto da www.open.online

salvatore baiardo su tiktok

«La Procura l’altro giorno mi sente proprio sulla base di queste dichiarazioni su Berlusconi : sono saltate fuori cose inimmaginabili, che addirittura avrei delle foto che lo ritraggono con i Graviano e il generale Delfino. Tutte cose da fantascienza».

A parlare è Salvatore Baiardo, che nega categoricamente l’esistenza di una foto che ritrae insieme il boss di Cosa Nostra Giuseppe Graviano e Silvio Berlusconi. Ma a rivelare l’esistenza di quella foto sarebbe stato Baiardo stesso a Massimo Giletti […].

[…] Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il verbale dell’interrogatorio del conduttore di Non è l’Arena, in cui Giletti dice che lo scatto fu “rubato”, cioè fatto di nascosto. Il conduttore avrebbe anche aggiunto di aver chiesto di vedere la foto perché metteva «in dubbio le sue dichiarazioni. Credo, quindi, che per dimostrare che i rapporti li teneva mi ha mostrato la foto».

salvatore baiardo massimo giletti non e l'arena 6

L’ex gelataio, molto vicino ai fratelli Graviano, ora però smentisce quella ricostruzione […]: «Non so chi abbia potuto dire una cosa del genere, io ho altre cose da dire ma sono veritiere, non come le fantasie delle Procure. Sulla famiglia Berlusconi sono state dette cose non vere, per cui quelle vere ve le dirò io. Anche sull’incontro con Paolo Berlusconi nella sede del giornale, è stato raccontato come una fantasia, che sono andato lì a intimidire e minacciare Paolo Berlusconi. Tutte fesserie».

