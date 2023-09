TRA FOTO IN SPIAGGIA CON LA COMPAGNA FRANCESCA VERDINI E SCATTI SUL RED CARPET DI VENEZIA, MATTEO SALVINI, MINISTRO DEI TRASPORTI, NON E’ RIUSCITO A TROVARE IL TEMPO DI PORTARE LA SUA VICINANZA ALLE FAMIGLIE DEI 5 OPERAI MORTI NELL'INCIDENTE FERROVIARIO DI BRANDIZZO – GLI SBACIUCCHIAMENTI, LE COCCOLE AL CANE LIQUIRIZIA E LE PARTITE A BURRACO CON LA COMPAGNA (SONO COMUNQUE LONTANI I TEMPI DEL PAPEETE CON IL MOJITO IN MANO)

Da tgcom24.it

salvini e francesca verdini in spiaggia 3 copia

Matteo Salvini è tornato al lavoro e si trova a Milano, ma intanto spuntano le foto delle vacanze quando se la spassava in spiaggia con la compagna Francesca Verdini. Il ministro dei Trasporti si trovava a Polignano a Mare, quando è stato fotografato, dopo un soggiorno a Forte dei Marmi.

“Polignano a mare, che meraviglia”, aveva scritto a corredo di uno degli scatti social. E poi ancora si era fatto selfie mentre giocava a burraco con la compagna, mentre coccolava il cane Liquirizia, mentre abbracciava Francesca. Ora spuntano le immagini dalla spiaggia di Monopoli, il ministro in boxer e la Verdini con un bikini che esalta il suo fisico.

salvini e francesca verdini in spiaggia 3

La storia d’amore L’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele ormai da oltre due anni. Lei ha 28 anni e lui 48, ma la differenza d'età non è mai stato un problema. Appaiono sempre complici e affiatati e anche durante l’estate hanno saputo ritagliarsi momenti d’intimità e coccole tutte per loro. Ora la spiaggia resta solo un ricordo, ma i baci appassionati tra i due sono all’ordine del giorno.

