Andrea Greco per “Oggi”

paola turci francesca pascale foto da oggi 8

Questa volta a essere travolte da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto sono Francesca Pascale e Paola Turci. A vederle che si baciano e si scambiano affettuosità sul superyacht affittato per la loro "vacanza speciale", appare immediatamente evidente che non hanno nessuna intenzione di nascondersi (e fanno bene, perché dovrebbero?) confermando che tra loro c'è quella che noi di Oggi avevamo definito, prudentemente, una "amicizia molto speciale".

Certo, anche solo immaginare, prima che accadesse, l'incrocio tra le traiettorie di vita della cantautrice impegnata e segnata dalla vita e della bella ragazza napoletana diventata compagna del miliardario sarebbe sembrata una follia. E invece dopo che la relazione con Silvio Berlusconi è stata archiviata con signorile praticità le due ora sono inseparabili e festeggiano, nelle acque del Cilento, sul lussuoso Lucky, uno yacht di 25 metri con tre uomini d'equipaggio, varato questa primavera, che si noleggia con circa 60 mila euro la settimana: tanti, è vero, ma anche pochi se, come avevamo anticipato con uno scoop sul numero 30, si è appena chiusa una relazione con un uomo ricchissimo ricevendo una "buonuscita" di 20 milioni di euro, rinforzata da una rendita di un milioncino l'anno.

paola turci francesca pascale foto da oggi 7

Del resto Francesca Pascale, con sincerità, aveva commentato: «Dopo aver dedicato i miei anni migliori a Silvio Berlusconi non potevo tornare a fare la vita di prima». E infatti di quella ragazza napoletana sostenitrice sfegatata del leader di Forza Italia è rimasto poco: si è emancipata dal suo Pigmalione, ha preso consapevolezza, si è lanciata nell'impegno pubblico per i diritti dei gay, e ora un nuovo amore sorprendente. E se ci si sofferma a riflettere sulla parabola di Francesca Pascale, dalle reminescenze del liceo si fa strada il fantasma di Eraclito: «Chi non si aspetta l'inaspettato non scoprirà la verità».

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

Da www.liberoquotidiano.it

La Pascale era stata già immortalata in compagnia dell'amica, anche lei paladina dei diritti di gay, lesbiche e trans ed entrambe strenue sostenitrici delle cosiddette famiglie arcobaleno. L'ex compagna di Berlusconi non ha mai confermato la presunta liaison, ma in passato aveva confessato di "non aver mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi.

Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà". E oggi che la sua storia d'amore con il Cav è finita, pare che la Pascale si sia concessa tutte le libertà, anche quella di frequentare la Turci, da sempre anti-berlusconiana. E non è un caso che la cantante dedicò al Cav una canzone dal titolo più che esplicito, Devi andartene!.

IL TESTO DI ''DEVI ANDARTENE''

paola turci francesca pascale foto da oggi 1

Devi andartene, devi andartene via

Perché il tempo passa, passa, passa e va a stringere

Ora basta devi andartene più lontano che puoi

Con la tua luce amara, fuori dai denti (devi andartene)

Perché a giocare col fuoco si richischia di bruciare

E non ci sono promesse che possano guarire

Solo parole che tacciono per non dispiacere

Se penso a tutto il tempo dato in pasto a ferire

Cercando una risposta che non sapesse tradire

Smarriti dentro un mondo che lascia a cader

Che non conosce il senso della parola impedire

Devi andartene, devi andartene via

Perché il trucco si scioglie

E si scopre l'inganno (devi andartene)

Perché con la tua musica hai fatto il tuo tempo

E non ci sono incantesimi che riescano a stupire

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Nessuna confessione per piangere un dolore

Ma solo un Dio che parlano sempre basso

Non girano sue foto ma solo ipotesi ma tante ipotesi a favore

Perché ogni tempo ha il suo vento

Ogni stagione ha il suo aprile

Davanti a questo astuto arsenale di burattini

Di astuti poeti al loro finale

Dove l'imbarazzante gioco delle parti diventa

Il solito dantesco girone infernale

Con il monarca sgargiante di cipria

Che perde la testa tra cosce, bracciali e culi di bottiglia

E una scialuppa di derelitti gli battono il sedere

Ma l'applauso osannante è diventato ormai ostile

Perché ogni tempo ha il suo vento

Ogni stagione il suo aprile

Perché ogni tempo ha il suo vento

Ogni stagione il suo aprile

Devi andartene

Devi andartene

Devi andartene

