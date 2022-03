FRANCA LEOSINI SPARA UN SILURO ALLE FEMMINISTE PARLANDO AI "LUNATICI": "NON AMO LE LAMENTAZIONI, MI SEMBRANO ESAGERATE. NON LAMENTIAMOCI SEMPRE TROPPO, ALTRIMENTI POI DIVENTA QUASI UNO SLOGAN" - SULLA VITA PRIVATA: "HO PERSO UNA SORELLA IN UN INCIDENTE STRADALE. IL MIO PRIMO AMORE? ERA MOLTO PIÙ GRANDE DI ME. QUANDO MI STRINGEVA TRA LE BRACCIA, MI DICEVA CHE…"

Da "I Lunatici" su "Rai Radio2"

franca leosini 4

Franca Leosini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle quattro, live anche su Rai 2 più o meno tra l'una e le due e un quarto.

franca leosini 2

La celebre giornalista ha parlato di parità di genere: "Non credo che il Covid l'abbia allontanata. Il Covid non c'entra. È un percorso, questo, che praticamente continua a essere lento ma costante.

Io onestamente parlo da persona che un mestiere da tanti anni. Parliamo di giornalismo. Di giornaliste ce ne sono tante. Queste lamentazioni continue mi sembrano esagerate. Siamo sulla strada giusta.

franca leosini 1

Restano settori che sono più preclusi alle donne rispetto ad altri, però onestamente il percorso noi donne lo stiamo facendo. Non amo le lamentazioni. Non lamentiamoci sempre troppo, altrimenti poi diventa quasi uno slogan".

Sui suoi esordi: "Ho iniziato da un giornale di moda che però aveva anche pagine letterarie. C'erano dei redattori bravissimi. È successo a Capri. C'erano questi redattori e il vicedirettore che a un certo punto mi commissionarono un pezzo. Io l'ho scritto ed ebbe un tale riscontro che loro immediatamente mi hanno fatto un contratto.

franca leosini

L'arrivo in Rai? Il primo giorno fu un'ospitata. Tante volte le circostanze aiutano i nostri percorsi. Parlo in generale, logicamente bisogna avere una capacità e la prontezza di cogliere l'occasione che ti viene offerta dal destino. Il destino qualche volta ti apre delle strade, poi spetta a noi saperle cogliere".

tweet su franca leosini

Franca Leosini poi ha parlato un po' di se: "Il mio primo amore? È stato con un uomo molto più grande di me. Avevo una sorella, che purtroppo è morta in un incidente, che aveva dodici anni più di me. Grazie a lei le mie prime frequentazioni sono state con persone molto più grandi di me. Il mio primo amore aveva 34 anni, io ne avevo 17. Era un ingegnere. Mi diceva che quando mi teneva tra le braccia era come stringere tra le mani le palline di un albero di Natale".

franca leosini foto di bacco (2)

Ancora Franca Leosini: "Di notte, quando sono sveglia, di solito leggo. Riesco ad esorcizzare così i pensieri negativi che sono presenti nella vita di ciascuno di noi. Cosa mi fa paura? Mi spaventa l'idea che persone della mia famiglia possano non stare bene. È una cosa che mi crea ansie".

Sul suo rapporto con Napoli, città che le ha dato i natali: "Con Napoli ho un rapporto meraviglioso. Non si può non amare Napoli, non si possono non amare i napoletani. Il napoletano ti stende sempre una mano se hai bisogno di aiuto. Vivo quasi più a Roma che a Napoli, però quando posso cerco di tornare a Napoli".

franca leosini roberto d agostino

Sulla popolarità: "È una cosa che mi gratifica molto. Non amo particolarmente le persone pubbliche che a un certo punto hanno la spocchia di lamentarsi della gente che li ferma. Io quando vado al supermercato so quando entro e non so quando esco. Vengo fermata in continuazione, ma sono felice di questo.

Lavoriamo per gli altri, quando siamo circondati da affetto dobbiamo restituire ciò che ci viene dato. Non apprezzo chi fa il nostro mestiere e a un certo punto mostra fastidio verso il pubblico. Più che stupirmi, quasi mi indigno. Quando mi chiedono di fare una foto, sono felicissima".