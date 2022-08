FRANCESCO TOTTI 'BECCATO' A FIUMICINO (A GENNAIO) CON UN'AMICA MISTERIOSA. ERA GIÀ NOEMI BOCCHI? "LEGGO" SCODELLA LA FOTO E INSINUA IL DUBBIO - "LA DONNA NELLO SCATTO (CHE NON È ILARY), SEMBRA ESSERE BIONDA. CHE FOSSE PROPRIO NOEMI? DALLA FOTO PERO’ NESSUNA CERTEZZA: DIFFICILE SE NON IMPOSSIBILE SCORGERE I VOLTI…"

Domenica 30 gennaio 2022, ore 11.06, Terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino. La Roma non gioca (c'è la pausa nazionali) e nemmeno la Nazionale azzurra, con il ct Roberto Mancini che sta tenendo uno stage per valutare volti nuovi: il calcio dunque si prende una pausa. E Francesco Totti, come apprende Leggo, proprio quel giorno appare a Fiumicino, circondato da tre persone, due uomini e una donna, in attesa di un volo non si sa per dove.

Sette mesi dopo quella domenica, in casa Totti tutto è cambiato: poche settimane fa l'annuncio ufficiale della separazione con Ilary Blasi, il doppio comunicato dato alla stampa, le voci su Noemi Bocchi, le paparazzate sotto casa di lei. E allora, quella donna che era con lui a gennaio, chi era? Dalla foto, di cui è entrata in possesso Leggo, nessuna certezza: in pieno inverno, tra cappotti pesanti e cappellini di lana, per lo più con le mascherine (all'epoca obbligatorie), difficile se non impossibile scorgere i volti. Ma la donna nello scatto (che non è Ilary), sembra essere bionda. Che fosse proprio Noemi, e che la loro frequentazione andasse avanti già da mesi? Ai posteri, l'ardua sentenza.

