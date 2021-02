LA FRANCIA METTE ALLA GOGNA GABRIEL MATZNEFF, DOPO AVERLO PREMIATO E ADULATO PER DECENNI - L'AUTRICE VANESSA SPRINGORA HA DENUNCIATO NEL SUO ROMANZO LA RELAZIONE AVUTA CON LO SCRITTORE, QUANDO LEI AVEVA 14 ANNI E LUI 50. E LUI SI DIFENDE DALL’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE CON UN LIBRO AUTOPUBBLICATO. NESSUN EDITORE ERA DISPOSTO A STAMPARE IL SUO LIBRO. I SUOI DIARI, CHE PUBBLICAVA DA TRENT’ANNI E IN CUI PARLAVA LIBERAMENTE DEI SUOI RAPPORTI CON BAMBINI E MINORENNI, SONO STATI RITIRATI DALLA CASA EDITRICE GALIMARD

Da "il Giornale"

gabriel matzneff 4

Lo scrittore francese Gabriel Matzneff, indagato dalla Procura di Parigi per stupro di minori di 15 anni, si appresta a pubblicare un libro per replicare alle accuse di violenza sessuale contenute nel romanzo autobiografico «Il consenso» di Vanessa Springora (uscito in Francia a gennaio 2020 da Grasset), che ha svelato al grande pubblico il suo libertinaggio sessuale con bambini di entrambi i sessi.

Matzneff non ha avrebbe trovato un editore disposto a stampare il suo libro in cui si difende dalle accuse di violenza sessuale e così ha deciso di autopubblicarlo a sue spese, per poi venderlo tramite una lista di amici.

vanessa springora gabriel matzneff 7 gabriel matzneff 3 gabriel matzneff gabriel matzneff 1 gabriel matzneff 2 vanessa springora le consentement vanessa springora gabriel matzneff 5 gabriel matzneff 6 vanessa springora gabriel matzneff 8