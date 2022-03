Ivan Rota e l'ipersonico Sor Rotella per Dagospia

ilary blasi

E' iniziata L’Isola dei Famosi con una frecciatina di Ilary Blasi (dall’outfit Moira Orfei vs Cicciolina) ad Alfonso Signorini: ”Voglio presentare i miei due compagneros, che entrambi di Isola dei famosi se ne intendono. Nicola Savino ha presentato un’edizione. Poi con me ho Vladimir Luxuria, che ha vinto, ha fatto l’inviata e ha fatto anche l’opinionista. Ti manca soltanto di condurlo in pratica. E guarda che da opinionista a condurre un programma è proprio un attimo, credimi che lo so benissimo”. Ricordiamo che Signorini in tv è partito come opinionista da Piero Chiambretti.

Poche sorprese all’Isola dei Famosi. Il “belenino” Jeremias Rodriguez che nomina Nicolas Vaporidis ( che è immune) perché non lo aveva salutato. Al televoto Antonio Zequila e Floriana Secondi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Marco Melandri e Cicciolina. Prossimo appuntamento giovedì 24 marzo.

ilary signorini 22

Nei mesi scorsi Marco Melandri è finito nel mirino dell’opinione pubblica per la polemica sul green pass e sui vaccini anti-Covid, che lui non ha fatto, ma ha gli anticorpi perché guarito dal virus: "Era una frase scherzosa. Ho fatto la battuta ‘Prendo il Covid così avrò il Green Pass, lo prendo per necessità’. Non sarei mai andato da qualche parte con qualcuno per contagiarmi, né lo avrei mai consigliato al peggior nemico. mi dispiace se le mie parole sono state mal interpretate".

marco melandri

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo, in tv appaiono sempre più spesso i film “hot” girati da Gianni Morandi e Massimo Ranieri. Il primo appare nudo a letto con Ottavia Piccolo in Le Castagne sono Buone di Pietro Germi. Ranieri é uno stallone caliente in La Cugina accanto a una star del vecchio cinema erotico come Dayle Addon e anche lui nudo in L’Ultima Volta con Eleonora Giorgi e Joe D’Alessandro. Chi l’avrebbe mai detto.

Per le serie sti cazzi. A Pomeriggio 5, l’ex gieffino Biagio D’Anelli ha accettato la decisione di Miriana Trevisan di averlo lasciato, ma l’ha cazziata dandole della bugiarda. Secondo il ragazzo, appassionato di donne famose, infatti la Trevisan mesi fa avrebbe lasciato il suo numero di telefono a Nicola Pisu, mentre a lui ha detto: “Scrivi al mio agente che ti darà il mio numero di cellulare“. E pensare che nella casa del GF Vip la Trevisan dichiarava il suo amore al ragazzo. Non è che questa ha preso per il culo entrambi? Inoltre dice di essere amica di Antonella Elia che invece risponde di non vederla dai tempi di Non è la Rai…

miriana trevisan

Madrina del “camp” televisivo secondo i suoi estimatori, ovvero consapevole del trash, paragonata a personaggi come John Waters, Barbara D’Urso si é resa ancora una volta degna di questa fama: in studio chiama i suoi invitati non opinionisti, ma analisti. Dall’ alto dei cieli delle luci bianchissime che la illuminano, Santa Barbara da Cologno Monzese ha ora una nuova missione: salvare Italia 1 risollevando e gli ascolti con La Pupa e il Secchione. Farà il miracolo?

“Siamo fuori di testa, ma diversi da loro” cantano, ma i Maneskin diventano un brand. Giglio Group, società di e-commerce e NFT, attraverso la controllata IBOX SA, ha siglato un importante accordo triennale con Måneskin Empire, titolare in esclusiva dei diritti d’immagine dell’omonima band divenuta in breve tempo un'icona rock internazionale con oltre 3 miliardi di streaming e dischi d'oro e di platino collezionati in tutti i Paesi del mondo.

stefano de martino

Da un po’ di tempo, per gli affezionati di RDS, Rossella Brescia é un mito: la sua “personificazione” di Ciulin,massaggiatrice del centro Manine di Fata che fa scherzi telefonici a mogli gelose, è diventata di culto. Ora si dice che Antonio Ricci abbia messo gli occhi sulla simpaticissima Rossella. A quando dietro il bancone di Striscia la Notizia?

Sarebbe il caso di dire: più ne hai più ne metti (di segreti!!!) Ma in questo caso i nostri lettori ci svelino almeno uno dei misteri che attualmente coinvolgerebbe il più "temuto" dello show business televisivo, ovvero Cristiano Malgioglio. Oltre al noto ormai conclamato dubbio se sia lui o meno a vestire la maschera di Sole Luna nel programma televisivo Il Cantante Mascherato , condotto su Rai 1 da Milly Carlucci , si millanta altresì l'ipotesi che, in tempi non sospetti, il paroliere sia stato sposato , come vi abbiamo anticipato. Ci arriva questa foto in gran segreto... È davvero questa bellissima signora la moglie nascosta del paroliere più famoso d'Italia?!?

massimo ranieri la cugina

Alessandra Celentano, coach di Amici, ha dimostrato la sua incompetenza verso le nuove forme di ballo e, peggio ancora, ha fatto body shaming definendo non adatto alla danza il corpo di una ballerina, Serena in squadra con Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, che invece ha vinto in puntata contro Carola nella squadra Celentano e Rudy Zerbi. Ci hanno pensato Stefano De Martino e Todaro a mettere a posto la Celentano con la sua maleducazione ormai senza limiti. E nessuno si permette di dire che anche questo teatrini sono trash…

Non c’é più religione. Jessica Selassié nella miriade di fan che si é conquistata dopo la vittoria al GF Vip ha persino Rohan Marley, figlio del grande Bob Marley. Questi arriva dopo Aka7even e Alessanro Verdolini,creature di Maria De Filippi, il primo in gara all’ultimo festival di Sanremo, l’altro a Uomini e Donne. Ieri è uscita la fake news dello sbarco di Barú sull Isola dei (non) Famosi, cosa che si auspica ma la sua (non) fidanzata Jessica. I due insieme sarebbero perfetti, visto il cast debole di questa edizione, Ilona Staller a parte che già ha detto di sentirsi eccitata…

gianni morandi nudo

Tekemaya, attiva da anni nel mondo dello spettacolo, ha partecipato a The Voice of Italy 2018 lasciando il segno nel cuore di pubblico e giudici. Questa drag queen singer ha stregato persino Al Bano sul palco del famoso show. Ora potrebbe essere al posto di Drusilla Foer, che ha “declinato” l’invito, nel nuovo show di Rai Uno “Ci vuole un fiore” con Francesca Fialdini e Francesco Gabbani.

miriana miriana trevisan 2 miriana trevisan 8 miriana trevisan miriana trevisan 4 miriana trevisan 3 miriana trevisan 1 miriana trevisan 1 miriana trevisan 2 miriana trevisan foto di bacco (1) miriana trevisan 2 miriana trevisan 7