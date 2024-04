FUGA DALLA RAI – DOPO L’ADDIO DI AMADEUS, ALTRI BIG SONO PRONTI A SCAPPARE DA TELE-MELONI – DISCOVERY HA MESSO GLI OCCHI SU SIGFRIDO RANUCCI, FRANCESCA FAGNANI E FEDERICA SCIARELLI – VERSO RANUCCI E “REPORT”, CHE HA DATO MOLTO FASTIDIO A LA RUSSA, MELONI E GASPARRI, L'INSOFFERENZA DEL CENTRODESTRA E' ALLE STELLE – LA SCIARELLI HA 67 ANNI E SAREBBE INFASTIDITA DAL PROGRAMMA "FARWEST" NELLA STESSA RETE E FAGNANI... - IL CRIPTICO POST DI RANUCCI SU FACEBOOK

Estratto dell’articolo di Maria Corbi per "La Stampa"

[…] Dopo l'addio, Amadeus su Instagram è adagiato su una poltrona di super lusso firmata da Fornasetti e sorride sornione al sound del brano "Relax, take it easy" di Mika. Meno zen l'umore dei dirigenti Rai. Per viale Mazzini perdere Amadeus dopo Fabio Fazio non è cosa da poco, non solo per il "valore" (sia di share che di entrate pubblicitarie), ma anche per l'effetto imitazione che si sta innescando. Un po' come il gioco del castello di carte, dove una porta via l'altra; e a volare verso Discovery potrebbero essere altre star della casa, come Sigfrido Ranucci, Francesca Fagnani e Federica Sciarelli.

[…] Con Sigfrido Ranucci il malumore è antico per una trasmissione, Report, che scava nelle opacità del potere. E con il governo Meloni ha scavato a fondo con inchieste che hanno dato molto fastidio, soprattutto quelle sulla famiglia La Russa e il padre di Giorgia Meloni. Il giornalista ha dovuto rispondere in commissione di vigilanza Rai, subire le minacce di querela fatte da esponenti della maggioranza, e la denuncia di Maurizio Gasparri annunciata sui social con un post scritto in terza persona.

Adesso l'ultimo tentativo di metterlo a tacere mandando in onda questa estate non l'intera serie del programma ma solo cinque puntate (ed è facile immaginare quali puntate saranno archiviate). Ipotesi che ha sollevato le proteste dei grillini in commissione vigilanza Rai. Poi c'è il caso Francesca Fagnani, corteggiata dalla concorrenza. Non solo Mediaset (Piersilvio Berlusconi sarebbe un suo fan) ma anche dalla Nove che, approfittando delle acque agitate in cui naviga la Rai, vorrebbe fare l'en plein portandosi a casa tutti i campioni di share "pubblici".

E tra questi anche Federica Sciarelli, volto storico di Chi l'ha visto?, complice il fatto che il prossimo anno compie 67 anni, età in cui scatta la pensione. […] Quindi o si deve fare un patto col diavolo, complice l'azienda, per bloccarla, oppure vedremo. Anche la giornalista ha qualche malumore in tasca, soprattutto per il fatto che sia stata messa in onda sulla stessa rete una trasmissione che ha dei punti in comune con la sua, come anche delle citazioni della scenografia, ossia Far West condotta da Salvo Sottile che in molti vedono come il naturale successore alla zarina della cronaca nera. […]

