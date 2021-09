Da "www.ilfattoquotidiano.it"

amedeo goria si toglie le mutande 2

Amedeo Goria sta dando un brutto spettacolo all’interno della Casa del Grande Fratello. Ormai da giorni insegue, palpeggia e provoca Ainett Stephens che non gradisce affatto i suoi approcci. Goccia che fa traboccare il vaso, ieri sabato 18 settembre il giornalista, mentre la modella stava cercando di aiutare Carmen Russo a slacciarsi il vestito, si è infilato nel letto e si è tolto le mutande.

Goria, che con la Stephen condivide il letto, avrebbe “allungato le mani” secondo il racconto fatto dalla modella a Francesca Cipriani. Non bastasse, sue frasi come “L’uomo è cacciatore, la donna è preda”, si lascia andare a rutt* molesti e commenti di ogni tipo. E sui social si chiede di mandarlo a casa: “Amedeo Goria uomo viscido“, “Io mentre penso a come Alfonso (Signorini, conduttore di questa edizione, ndr) farà passare per goliardia il ‘viscidume’ di Goria“, “Squalificatelo“, “Rompono a Francesca Cipriani che urla ma non ad Amedeo Goria che fa il porco con chiunque“.

amedeo goria si toglie le mutande 1

E così via, in una lunga serie di tweet che hanno fatto finire il giornalista in trending topic. Ma non per buoni motivi.

Da “www.comingsoon.it”

Prima ancora che fosse (forse) rimproverato dal Grande Fratello, Amedeo Goria è stato invitato a porre fine alle sue avance nei confronti della modella Ainett Stephens. Nella giornata di oggi infatti, complice forse quello che è accaduto ieri sera, l'ex "Gatta Nera" ha deciso di mettere un freno ad Amedeo che nei giorni scorsi si è reso protagonista di battutine, palpeggiamenti e attenzioni non richieste.

amedeo goria

“Si vede che sei una brava persona, questo gioco tra di noi è nato così e va bene…io ci sto al gioco e va bene…L’unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme…meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata!" ha dichiarato la modella al giornalista sportivo che, quasi incredulo, ha replicato: "Ti ho accarezzato la schiena…neanche la schiena?”

ainett stephens e amedeo goria 8

Forse la modella aveva intenzione di frenare Goria anche prima ma, probabilmente, l'episodio di questa notte, condannatissimo dai telespettatori del reality, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Amedeo, che divide il letto con Ainett, si è infilato sotto le coperte senza mutande. Un gesto che è stato trovato irrispettoso e inopportuno dalla maggior parte degli utenti che hanno commentato indignati sul web.

ainett stephens e amedeo goria 1

Anche all'interno della Casa i comportamenti del giornalista sono stati notati e condannati: Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia ed ex partecipante di Temptation Island ha inviato più volte Goria a mettere le mani a posto.

ainett stephens e amedeo goria 9 ainett stephens e amedeo goria 7 amedeo goria 3 amedeo goria 2 amedeo goria 4

ainett stephens e amedeo goria 2 ainett stephens e amedeo goria 5 ainett stephens e amedeo goria 3 ainett stephens e amedeo goria 4 amedeo goria 2 amedeo goria si mangia la banana vera miales amedeo goria 19 amedeo goria e la fidanzata amedeo goria 1 vera miales ed amedeo goria 1 vera miales ed amedeo goria 2 ainett stephens e amedeo goria 6