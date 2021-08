FULL METAL LUTTWAK - PADELLARO: “FINALMENTE È RITORNATO EDWARD LUTTWAK. SI È APPALESATO A ‘IN ONDA’, DOVE HA GENERATO SCOMPIGLIO ATTRIBUENDO LA CATASTROFE AFGHANA ALLA CONSUETA VISIONE STRATEGICA SINISTRORSA, BUONISTA, CAPITOLARDA, CACASOTTO" - "SI È APPALESATO CON UN VIDEO GIRATO IN QUALCHE LOCALITÀ SEGRETA. IL VOLTO PIUTTOSTO RUBIZZO, IN MERITO AL QUALE GLI ANALISTI HANNO SUBITO ELABORATO DUE IPOTESI: ESPOSIZIONE MIMETICA TROPPO PROLUNGATA AI RAGGI DEL SOLE, OPPURE...” - VIDEO

1 - ECCO "FULL METAL LUTTWAK": BASTA CON I CACASOTTO!

Antonio Padellaro per "il Fatto quotidiano”

edward luttwak a in onda 3.

Dopo una lunga assenza che aveva suscitato qualche apprensione tra noi fans, finalmente è ritornato Edward Luttwak. Si è appalesato non più con le consuete immagini di Washington D.C. alle spalle - all right all right, a Capitol Hill tutto sotto controllo -bensì con un video girato in qualche località segreta.

antonio padellaro

Il volto piuttosto rubizzo, in merito al quale gli analisti hanno subito elaborato due ipotesi: esposizione mimetica troppo prolungata ai raggi del sole, oppure beh lasciamo perdere. Probabilmente con la tecnica del drone invisibile martedì sera lo abbiamo visto irrompere in tv a "In Onda", noto covo progressista dove ha generato scompiglio attribuendo la catastrofe afghana alla consueta visione strategica sinistrorsa, buonista, capitolarda, cacasotto.

afghanistan i talebani presidiano il ministero dell interno

Ma, soprattutto, noncurante dell'abc del bravo marines: prima sparare e poi chiedere spiegazioni. Infatti, nel mentre i conduttori confusamente rinculavano sul terreno il nostro dottor Stranamore enunciava la teoria generale e definitiva sul destino di quella terra martoriata.

talebani

Primo: "L'esercito afghano era una truffa. Nella zona geografica chiamata Afghanistan non ci sono afghani, io ci sono stato varie volte e non ne ho mai incontrato uno". Secondo: "Qualsiasi funzionario americano che era stato in Afghanistan e che quindi conosceva bene il territorio veniva escluso dalle decisioni perché c'era un consenso progressista, spinto dall'idea di liberare le donne e gli uomini dell'Afghanistan" (Puah, lo aggiungiamo noi).

edward luttwak a in onda 1

Il tutto esposto con lo slang da "FullMetalJacket", ma nello studio invece di un Signorsì signore! da quei renitenti alla leva solo sorrisetti. L'incursione di Luttvak apre la strada a plotoni di esperti geopolitici sicuramente prodighi di informazioni su tutti gli errori commessi in vent' anni d'inutile occupazione, purtroppo però a babbo morto.

Si apriranno delle contese, come quelle tra virologi, ma forzatamente più cruente. Prima di evaporare in una nuvola di napalm, Luttwak ha rivelato di essere "attualmente consulente strategico del governo degli Stati Uniti". Il che spiega molte cose.

antonio padellaro (3)

2 - AFGHANISTAN, EDWARD LUTTWAK A IN ONDA: "L'ESERCITO? UNA TRUFFA. ERA TUTTO SCRITTO", COME SMONTA GLI USA

Da www.liberoquotidiano.it

afghanistan i talebani presidiano l aeroporto di kabul

"Il cosiddetto esercito afghano era una truffa": L'economista e politologo Edward Luttwak, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha commentato la rapida presa dell'Afghanistan da parte dei talebani. Secondo lui, l'errore di fondo è stato proprio quello di mettere su un esercito "afghano". Non tenendo conto, così, di un aspetto fondamentale in quel Paese: "Nella zona geografica chiamata Afghanistan non ci sono afghani, io ci sono stato varie volte e non ne ho mai incontrato uno, ci sono altri tipi di etnie. Se avessero fatto un reggimento con tutte queste etnie, avrebbero ottenuto un bellissimo esercito, come successo in India".

edward luttwak a in onda 3

Ascoltando queste dichiarazioni, allora, la De Gregorio ha voluto fare un appunto: "Ma se davvero era tutto scritto, sotto agli occhi di tutti ma comunque la guerra è andata avanti per 20 anni, provocando la morte di 170mila persone, allora ha ragione Angela Merkel quando dice che abbiamo sbagliato tutto e che dobbiamo chiedere scusa".

edward luttwak a in onda

Luttwak, che è anche consulente strategico del governo degli Stati Uniti d'America, ha voluto precisare poi che secondo lui non c'è stato nessun tipo di complotto. Però poi ha aggiunto: "Qualsiasi funzionario americano che era stato in Afghanistan e che quindi conosceva bene il territorio veniva escluso dalle decisioni, perché c'era un consenso progressista, spinto dall'idea di liberare le donne e gli uomini dell'Afghanistan".

