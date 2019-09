FUORI LA CICCIA - VANESSA INCONTRADA, CHE FA LA DESIGNER PER ELENA MIRÒ, SPINGE LE DONNE CURVY A SGUAINARE LA PANZA: “È ORA DI MOSTRARSI” - “SE HO IL SENO O LE COSCE IMPORTANTI, LE MOSTRO: O VI PIACCIO, ALTRIMENTI PACE. FINO A POCO TEMPO FA LE DONNE SEMBRAVANO DIVISE IN DUE BLOCCHI: CURVY E FILIFORMI. ORA LA MODA HA CAPITO CHE DEVE CAMBIARE, ANCHE PERCHÉ SENNÒ NON VENDE…”

Maria Teresa Veneziani per il “Corriere della sera”

VANESSA INCONTRADA PER ELENA MIRO

«Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano». Vanessa Incontrada dimostra di aver trovato la sua seconda passione, dopo il cinema. La sfilata della linea che disegna dal 2016 per Elena Mirò (andata in scena a Palazzo Bovara che ospitò il giovane Stendhal) è un esempio di come la moda possa essere inclusiva e superare ogni pregiudizio.

VANESSA INCONTRADA PER ELENA MIRO

Non a caso i riferimenti sono gli Anni '70, quelli della liberazione: lo chemisier chiuso a vestaglia in maglia lamé è il pezzo facile per sentirsi femminile e chic anche nel quotidiano. E riecco le gonne-pantalone in lana check o in pelle lunghe al polpaccio, abbinate alla camicia in seta con il fiocco. Un filo d' oro illumina anche i tessuti più classici, dal Principe al tweed tricottato.

vanessa incontrada, una ragazzona premurosa

Il nuovo power dressing by Vanessa è completato dalla mantella, lunga, importante come un tabarro, in lana color cammello (tono sul tono sulla camicia in seta e i pantaloni in pelle marron), ma anche in maglia con disegni a catena, portata con il cappello a larghe falde, ulteriore accento sulla personalità.

vanessa incontrada all'isola d'elba

La capsule see now buy now dell' autunno è già disponibile: «Il frutto di un anno di lavoro», sottolinea la designer-attrice che per creare abiti che non mortifichino il corpo è spesso ad Alba - nell' atelier della casa madre del brand, la Miroglio Fashion dove lavorano 42 modelliste e 11 sarte. «Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica! Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell' estate. Fosse per me, andrei anche su cose anche più provocanti, ma rispetto la donna Elena Mirò».

vanessa incontrada all'isola d'elba 4

Com' è? «Un po' più classica, ama il comfort e ha un suo stile anche nel quotidiano. Ma le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho il seno o le cosce importanti, le mostro: o vi piaccio, altrimenti pace. Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende».

vanessa incontrada 2 vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada scomparsa vanessa incontrada vanessa incontrada vanessa incontrada VANESSA INCONTRADA VANESSA INCONTRADA 2 VANESSA INCONTRADA 3 VANESSA INCONTRADA 5 vanessa incontrada 1

Il jeans leggermente scampanato è portato con la camicia di seta annodata e la cinturina con dettaglio d' oro. «Parlo per me, sottolineare la vita se è piccola è un trucco che slancia come ci hanno insegnato le dive, da Sophia Loren a Claudia Cardinale».