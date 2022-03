23 mar 2022 19:55

A FURIA DI "DIVULGARE FORTE" ALBERTO ANGELA È ARRIVATO A 60 ANNI - IL SUPERDOTATO DI RAI1: "NON MI SENTO SESSANTENNE. MI PERCEPISCO COME SE NE AVESSI 30-40. PER ENERGIA ED ENTUSIASMO, MI VEDO COME UN RAGAZZO. FINO A 27-28 ANNI HO FATTO IL PALEONTOLOGO E NON AVREI MAI IMMAGINATO DI LAVORARE TELEVISIONE. LA CULTURA È ANTIDOTO ALLA TIRANNIA... SPECIALMENTE IN TEMPO DI GUERRA"