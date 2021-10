26 ott 2021 19:26

FURIA SELVAGGIA CONTRO WANDA NARA - “DOPO DUE SETTIMANE DI SCENEGGIATA A CUI NON HA CREDUTO NESSUNO CON EPITETI RIVOLTI SOLO ALL’AMANTE DI LUI E NON A LUI, WANDA NARA SCRIVE L’ULTIMA PAGINA DEL MANUALE “MESSAGGI DISEDUCATIVI FOR DUMMIES” ANNUNCIANDO LA PACE COSÌ: “NON HO NIENTE SE NON SONO CON LUI”. ADESSO ATTENDO L’ELOGIO DELLA VIOLENZA DOMESTICA E POI “SÌ MAURO È UN PO’ VIVACE, MA PURE VOI, CON QUELLE GONNE CORTE…”