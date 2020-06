GABRIEL SENZA GABRIELE (MA CON NUOVO AMICO) - GARKO BECCATO IN PASSEGGIATE ROMANTICHE PER LE STRADE DI ROMA, INSIEME A UN RAGAZZO CHE NON È GABRIELE ROSSI, L'ATTORE CHE PER DUE ANNI È STATO COMPAGNO INSEPARABILE DI VIAGGI E CENE TETE-A-TETE - IN QUARANTENA L'ATTORE SI E' SCATENATO PUBBLICANDO MOLTE FOTO HOT (GALLERY)

gabriel garko con nuovo amico su chi

Ilaria Costabile per https://gossip.fanpage.it/

Gabriel Garko è stato spesso soggetto di gossip e indiscrezioni relative alla sua vita sentimentale sulla quale, però, ha sempre voluto mantenere il più cauto riserbo. Intanto, dopo il lockdown trascorso nella sua tenuta alle porte di Roma, l'attore è tornato pian piano alla normalità e come tanti ha deciso di concedersi una serata in amicizia. Il settimanale di Alfonso Signorini ha immortalato il noto volto tv insieme ad un amico per le strade della Capitale.

Le foto pubblicate su Chi

La rivista ha sottolineato come questo ragazzo che compare negli scatti non sia stato mai beccato insieme a Garko in nessuna occasione mondana, o comunque non rientra in quella cerchia di persone che l'attore è solito frequentare. Non compare, infatti, nemmeno sui suoi profili social. Sembrerebbe, quindi, una nuova conoscenza, sebbene i due sembrano essere piuttosto a loro agio l'uno vicino all'altro e si ritrovano a ridere e scherzare in un'armoniosa complicità.

gabriel garko con nuovo amico su chi

L'amicizia con Gabriele Rossi

Fino a qualche mese fa il gossip che impazzava attorno all'attore riguardava la sua amicizia con Gabriele Rossi, più volte additata come qualcosa di più intimo, dal momento che spesso e volentieri si sono trovati a condividere qualche viaggio o giornate insieme. Nessuno dei due ha mai dato rilevanza alla cosa, ma l'attore ha più volte dichiarato che non c'era niente che andasse oltre all'affetto che due amici possono provare l'uno nei confronti dell'altro.

Altre indiscrezioni sul suo conto riguardavano delle presunte nozze, avvenute in gran segreto, ma anche qui Garko che è stato protagonista dei pettegolezzi divulgati dalla cronache rosa, si è più volte spazientito per quanto letto sui giornali e ha sempre rivendicato il diritto di tenere privato ciò che accade al di fuori degli schermi televisivi.

gabriel garko gabriel garko nudo in quarantena gabriel garko nudo in quarantena gabriel garko foto di bacco (2) gabriel garko a io e te 6 gabriele rossi gabriel garko gabriele rossi gabriel garko e gabriele rossi in egitto gabriel garko e gabriele rossi gabriel garko e gabriele rossi 5 gabriel garko e gabriele rossi 6 gabriel garko nudo in quarantena