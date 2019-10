GAGA-TA A SANREMO – "SPY": AMADEUS VUOLE LADY GAGA COME SUPER OSPITE A SANREMO. IL COSTO DELL'OPERAZIONE È PROIBITIVO PER LE CASSE DELLA RAI, MA LE TRATTATIVE SONO… - IN GARA IL CONDUTTORE E DIRETTORE ARTISTICO PUNTA A UN TRIS D’ASSI: ALBERTO URSO, ELETTRA LAMBORGHINI E AL BANO

Anticipazione da Spy

amadeus

Spy in edicola da venerdì 12 ottobre pubblica le prime rivelazioni sul cast, sulle novità e sugli ospiti del prossimo Festival di Sanremo, arrivato alla 70ª edizione. Per quanto riguarda i cantanti in gara, il conduttore e direttore artistico Amadeus punta ad avere un “tris d'assi”: Alberto Urso, vincitore la scorsa stagione del talent show “Amici”, giovane tenore molto apprezzato dal pubblico e dalla critica; Elettra Lamborghini, già giudice del programma “The Voice” e voce che ama i ritmi latinoamericani; infine Al Bano, la cui popolarità è sempre alta.

lady gaga

Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare dagli Stati Uniti. Proprio in questi giorni stanno andando avanti le trattative per esaudire uno dei sogni che Amadeus ha espresso quando ha accettato di prendere in mano il Festival di Sanremo: far salire sul palco dell'Ariston Lady Gaga. Il costo dell'operazione è proibitivo per le casse della rai, mail team è al lavoro per trovare soluzioni creative...

alberto urso al bano cristel carrisi 55 passi nel sole al bano lady gaga lady gaga amadeus Maria De-Filippi e Alberto Urso amici alberto urso amadeus alberto urso de filippi amadeus amadeus