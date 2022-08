Giovanna Cavalli per www.corriere.it

Nell’addio ultra-mediatico tra Francesco Totti e Ilary Blasi, c’è sicuramente un chi, un come, e soprattutto un quando. Un prima e un dopo. Dettaglio fondamentale, quest’ultimo, per comprendere i motivi dell’addio tra l’eterno numero 10 giallorosso e l’ex Letterina. Già, perché, secondo chi sa, la tempistica della crisi pare essere diversa da quella che finora è stata raccontata. Con una prospettiva completamente rovesciata. Si torna indietro di un anno esatto.

A Ferragosto del 2021, Francesco Totti postava su Instagram una foto di lui e Ilary, i volti vicini e quasi sovrapposti (ma lei aveva gli occhi coperti da una visiera e qui si potrebbe tirare in ballo il linguaggio subliminale del corpo), con la scritta “Io e Te” e un cuoricino rosso.

Metaforicamente infranto allorché Totti, poco dopo, avrebbe scoperto quello che oggi scrivono in parecchi: che tra Ilary e Cristiano Iovino, ipertatuato e muscoloso personal trainer e influencer - operativo tra Roma e Milano (tra un viaggio e l’altro, il suo profilo Ig trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como), noto alle cronache rosa come ex boyfriend di Giulia De Lellis e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez) - non ci sarebbe stata solo un’amicizia. Piuttosto un flirt o qualcosa d’altro.

I messaggini reciproci trovati sul telefonino di lei (come ha raccontato anche il settimanale Chi) sarebbero stati abbastanza eloquenti. Il destinatario e mittente risulterebbe proprio questo Cristiano, che non è affatto un amico di Francesco, nemmeno un lontano conoscente.

Questo sarebbe il vero snodo cruciale - «lo spartiacque» ci assicurano - nella storia ventennale tra Totti e Ilary. Quello in cui il Capitano prende coscienza. Capisce tante cose. E ripensa a tutto quel tempo in cui, per due edizioni consecutive dell’Isola (2021 e 2022) e per lo sfortunato show Star in the Star, sua moglie passava a Milano almeno quindici giorni al mese, mentre lui, da solo, a casa, faceva il papà tuttofare per Cristian, Chanel e Isabel.

La conoscenza tra la conduttrice tv e il personal trainer risalirebbe a un anno e mezzo fa. Chi sicuramente sa come stanno le cose è Alessia Solidani, parrucchiera con salone all’Eur, amica storica e confidente di Ilary. Fu lei a pettinarla per il matrimonio con Francesco (a proposito, quel 19 giugno del 2005 l’allineamento dei pianeti sarà stato particolare, visto che pure il prete che celebrò le nozze, don Massimiliano, qualche anno fa ha lasciato la tonaca e si è sposato), che l’ha sempre seguita come un’ombra anche in trasferta e a volte in vacanza. Fedele e disponibile. Totti si sarebbe sentito ingannato. Cercando, chiedendo, avrebbe trovato conferme. Soltanto allora, deluso, si sarebbe guardato intorno. E nella sua vita, non prima, è poi comparsa Noemi Bocchi. I tempi esatti sarebbero questi.

Nonostante tutto, come era chiaro dal comunicato gentile e dispiaciuto con cui ha annunciato la separazione, il Campione del Mondo 2006 avrebbe preferito procedere con discrezione, per tutelare i figli che adora e che sono molto legati al papà, con cui stanno passando il mese di agosto.

Sereni, nonostante il turbine di pettegolezzi e rivelazioni (molti indirizzati sapientemente in un’unica direzione) sulla loro ex famiglia felice. Quanto alla causa, si resta fermi allo stesso punto. L’avvocato di lei, Alessandro Simeone, è in vacanza all’estero, quello di lui, Antonio Conte, resta in attesa di comunicazioni.

Difficilmente si muoverà qualcosa, se non a settembre. Prima ancora di sedersi al tavolo per definire la pratica, Ilary, che da più di un mese resta quasi provocatoriamente in villeggiatura, come se la faccenda non la riguardasse, sarebbe intenzionata a concedere un’intervista show all’amica Silvia Toffanin negli studi di Verissimo. A meno che Totti, esasperato, non la preceda. E racconti la sua verità.

