GALLI NEL POLLAIO - L'INFETTIVOLOGO A "UN GIORNO DA PECORA" RISPONDE ALLO SFOTTÒ DI CHECCO ZALONE

Da "Un Giorno da Pecora"

massimo galli

“Sanremo ieri non l'ho visto, non lo vedo mai. Ma dopo l'esibizione di Zalone mi hanno chiamato parecchi amici che mi hanno detto: 'non ne possiamo più, ormai vediamo il tuo faccione persino al Festival'...”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da pecora, l'infettivologo ed ex primario del Sacco di Milano Massimo Galli. Zalone ha ironizzato sui virologi sostenendo che la pandemia sia stata un po' il vostro riscatto... "Io sono un professore di malattie infettive, ho lavorato per una vita su questioni come l'Aids, l'infezione dell'HIV, l'epatite, la Tbc o la malaria. Non mi sento sotto ad altri, sono un anziano signore che la sua carriera se l'era già fatta tutta e non aveva bisogno di notorietà”.

Insomma, le è piaciuta l'intervento del comico? “Checco Zalone è capace di cogliere il modo di atteggiarsi e pensare di una fetta di popolazione - ha detto il professore a Un Giorno da Pecora - con botte di genialità comica come 'la Vacinada' dello scorso anno, uno spot per la vaccinazione”.

Secondo lei c'è stata, effettivamente, un'overdose di virologi? “Ci ho pensato molte volte”. E a cosa è arrivato? “Io stesso declino la grande maggioranza delle proposte di intervento nei programmi. Ma ho l'impressione che dopo un breve periodo di respiro dopo la vicenda Quirinale, quando i media parlavano solo del Colle, ora si sta tornando a riempire i palinsesti di Covid. La domanda è: i media fanno questo perché impazziti - ha chiesto Galli a Rai Radio1 - o perché c'è un pubblico che domanda di avere continuamente chiarimenti su questi temi?”

Zalone ha detto che ormai tutti i virologi hanno un agente. Le risulta? “Assolutamente no”. A proposito di presenza sui media, Galli, infine ha aggiunto: “Proprio ieri ho aperto per la prima volta, una mia pagina ufficiale su Facebook, una cosa che non avevo mai fatto prima. Ma non ho ancora pubblicato il mio primo post...”

