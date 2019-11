Da “la Zanzara - Radio24”

backstage dal film di rocco siffredi con malena e martina smeraldi ph francesca ricciardi

Dramma sul set porno. Durante le riprese di Martina contro Malena, sabato scorso a Bologna all’interno di un noto locale, uno degli aspiranti attori si è fratturato il pene mentre era impegnato in una scena con Martina Smeraldi, la nuova giovane star ingaggiata da Rocco Siffredi. E’ la stessa Smeraldi (che girava in coppia con Malena Mastromarino detta Malena la pugliese) a raccontarlo a La Zanzara su Radio 24 con alcuni particolari impressionanti: “Abbiamo girato questa mega gang bang con 67 persone, con la regia di Rocco. Io sarò stata in due giorni con trenta uomini. Non tutti riuscivano ad eccitarsi, altri sono venuti subito”.

martina smeraldi 1

martina smeraldi con malena

E poi, che è successo?: “A un certo punto a uno che faceva sesso anale con me si è rotto il pisello mentre era dentro, dietro. Io non mi sono accorta di nulla, mi sono girata e ho solo visto una grande chiazza di sangue sul lenzuolo. Tutti pensavano che si trattasse della rottura del filetto, poi si è scoperto che il ragazzo si era fatto una puntura per mantenere l’erezione. Probabilmente si è fatto male questa puntura, ha esagerato e si è rotto l’uretra, la canna. Adesso si deve operare, e sarà una cosa lunga. Il suo pisello prima di tornare normale ci metterà del tempo”. Ho visto il video, mi sembravi tranquilla: “Ero sicura che a me non era successo nulla, non sentivo dolore. Il sangue non era il mio. Non che non mi interessi del suo cazzo, ma se doveva accadere qualcosa meglio a lui che a me”. Per la Smeraldi “meglio fare cilecca che esagerare con le punture”.

martina smeraldi

Dice Rocco: “Troppe persone fanno uso di doping pesante. Questa roba è molto pericolosa se non la sai usare. I professionisti la sanno usare, la usano con molta cautela, mentre alcuni cominciano a trapanare forte per far capire quanto sono bravi. E allora può succedere che quando è troppo duro prendi l’angolazione sbagliata e si rompe. Come la bottiglia. Ci sono passato anch’io anni fa, anche se si sono rotte due venuzze esterne alla canna”

