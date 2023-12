GARRONE SI MANGIA LA GRANDE MELA – OVAZIONE A NEW YORK PER “IO CAPITANO”, CHE HA APERTO LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “ITALY ON SCREEN TODAY” – IN SALA, OLTRE AL REGISTA, ALCUNI DEGLI ATTORI PROTAGONISTI DELLA PELLICOLA CANDIDATA AGLI OSCAR PER L'ITALIA – GARRONE: “QUESTO FILM TOCCHERÀ I CUORI AMERICANI, IL PUBBLICO PUÒ FACILMENTE RELAZIONARSI, QUI SONO TUTTI DEI MIGRANTI” – VIDEO

(ITALPRESS) - Il film di Matteo Garrone sul dramma dell’emigrazione, "Io capitano", ha aperto a New York la rassegna Italy on Screen Today diretta da Loredana Commonara. La pellicola è candidata dall’Italia agli Oscar 2024 nella categoria Miglior Film straniero. Alla proiezione del 4 dicembre presso The Sag-Aftra Foundation Robin Williams Theater ha partecipato il regista Matteo Garrone con i protagonisti Seydou Sarr e Moustapha Fall, nonché il consulente alla sceneggiatura Mamadou Kouassi; dopo il film la sessione di Q&A è stata moderata dalla giornalista Silvia Bizio.

Tra il pubblico, con il Console Generale Fabrizio Di Michele, un pubblico variegato di americani, con qualche vip, e italiani residenti a New York. Il film, che ha commosso il pubblico americano, ha vinto a Venezia il Leone d’Argento per la regia e il premio Mastroianni al giovane protagonista, Seydou Sarr.

La rassegna Italy on Screen Today New York, Film&Tv Series Fest, giunta all’ottava edizione, curata da Loredana Commonara, è realizzata con il contributo della Direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, con il supporto di Consolato Generale d’Italia a New York, Istituto Italiano di Cultura, New York University- Casa Italiana Zerilli Marimò, Rai Cinema. mgg/gtr

2 – GARRONE A NEW YORK: “QUI TUTTI MIGRANTI, ‘IO CAPITANO’ TOCCHERÀ I CUORI AMERICANI”

Estratto dell’articolo di https://cinecittanews.it/

“Questo film toccherà i cuori americani” – ha detto Matteo Garrone poco prima della proiezione di Io Capitano al Sag-Aftra Foundation Robin Williams Center di New York, dove il film ha aperto la rassegna Italy on Screen Today [..] “Il pubblico può facilmente relazionarsi” – ha aggiunto il regista – “qui sono tutti dei migranti”.

E così è andata, il film ha commosso il pubblico newyorkese, che gli ha dedicato un lunghissimo applauso. […] Ma oltre all’ennesimo successo, per Io capitano ci sono altre due buone notizie: “È questione di un paio di settimane, poi avremo la conferma se il film è stato acquistato negli Usa“, ha aggiunto infatti Garrone a proposito della distribuzione del film. È quanto riporta l’ANSA, secondo cui alcune indiscrezioni danno ormai per cosa fatta l’acquisizione da parte di un distributore americano.

L’altra è il sempre più vicino profumo di Oscar, se il 21 dicembre il film entrasse nella shortlist di 15 lungometraggi che passano al secondo turno di votazione, quello che farà restare solo 5 concorrenti in gara ossia le nomination vere e proprie, che verranno annunciate il 23 gennaio. […]

