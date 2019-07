IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - ''HO VISTO COSE CHE VOI UMANI…'' IL REPLICANTE RUTGER HAUER È MORTO NELL'ANNO IN CUI È AMBIENTATO ''BLADE RUNNER'' - SE NE VA A 75 ANNI DOPO 170 TITOLI, CAPACE DI FARE QUALSIASI PARTE, PERFINO I FILM DI OLMI E WERTMULLER, O IL VAMPIRO PER DARIO ARGENTO. PER NON PARLARE DEL TERRIBILE BARBAROSSA LEGHISTA - DAVA IL MEGLIO CON IL SUO REGISTA PREFERITO, PAUL VERHOVEN, OLANDESE COME LUI, MA RECITÒ ANCHE IN UN PORNO