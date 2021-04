IN GERMANIA ARRIVA L'ANTI MERKEL? – IL GOVERNATORE DELLA BAVIERA MARKUS SOEDER PRONTO A CANDIDARSI CON IL SOSTEGNO DELLA CSU. SAREBBE UNA NOVITA’ ASSOLUTA: MAI UN PREMIER BAVARESE E’ RIUSCITO A DIVENTARE CANCELLIERE – LA SFIDA CON IL PUPILLO DI ANGELA, ARMIN LASCHET, GOVERNATORE DEL NORD-RENO VESTFALIA (SOEDER, CHE E' PER LA LINEA DURA SULLA PANDEMIA, E' IN FORTE ASCESA NEI SONDAGGI)

Ad ampia maggioranza la dirigenza dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) sostiene la candidatura di Armin Laschet, presidente del partito e primo ministro del Nordreno-Vestfalia, a candidato cancelliere per i conservatori, in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo. Tuttavia, non è stata assunta alcuna decisione ufficiale, dal momento che si tratterebbe di un appoggio.

È quanto annunciato da Volker Bouffier, vicepresidente della Cdu e primo ministro dell’Assia. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, da oggi i cristiano-democratici e l’Unione cristiano-sociale (Csu) hanno avviato colloqui separati per concordare il candidato conservatore alla Cancelleria federale.

“Non è il giorno della decisione ma delle consultazioni. Non infinite. Il risultato è aperto” ha detto il segretario generale della Csu Markus Blume, riferendo che il presidio della Csu ha dato sostegno unanime alla candidatura di Markus Soeder alla cancelleria per il dopo Merkel. Blume ha anche sottolineato che esiste anche una chiara posizione nella base elettorale. Esprimendo “rispetto per Armin Laschet ma anche consapevolezza di quanto sia grande la responsabilità dell’Unione”, Blume ha concluso che la Csu è convinta che “Markus Soeder sarebbe il migliore candidato”.

Laschet, 60 anni, è un centrista ampiamente considerato come un candidato che dovrebbe continuare l’eredità di Angela Merkel, anche se nel corso della pandemia si è scontrato più volte con la cancelliera sulle restrizioni anti-Covid. Primo ministro dello Stato più popoloso della Germania, la Renania Settentrionale-Vestfalia, la sua gestione caotica della crisi ha minato la sua popolarità.

Il sostegno di Laschet all’interno della Cdu è un fattore decisivo perché il suo è di gran lunga il più grande dei due partiti che compongono l’alleanza: è attivo in 15 dei 16 stati della Germania, mentre la Csu lo è solo in Baviera. Söder ha detto domenica che è pronto a correre “se la Cdu - che è la sorella maggiore, è molto chiaro - lo supporta ampiamente”. Ha aggiunto che ”è ovvio che se la sorella maggiore dirà che non rappresenta la sua proposta e ha una proposta diversa lo accetteremo”. Söder, 54 anni, ha detto che il candidato dovrebbe essere quello con le migliori possibilità nelle elezioni del 26 settembre, alle quali la cancelliera Merkel, dopo 16 anni al potere, non correrà per un quinto mandato.

I sondaggi attuali mostrano un gradimento maggiore nei confronti di Söder, che ha coltivato un’immagine di sostenitore decisivo di un’azione dura durante la pandemia da coronavirus. Laschet, eletto leader della Cdu a gennaio, sta attraversando una fase negativa, raccogliendo più recentemente critiche per essere sembrato esitante nella gestione della recrudescenza della pandemia di Covid-19. Il mese scorso, la Cdu ha subito gravi perdite in due elezioni statali.

Ciononostante, l’Unione continua a guidare i sondaggi nazionali davanti ai Verdi e ai socialdemocratici di centrosinistra. I Verdi intendono annunciare il 19 aprile quale dei due co-leader del partito tenterà la via della cancelleria. I socialdemocratici hanno nominato mesi fa l’attuale ministro delle Finanze, Olaf Scholz. La Csu ha fornito due volte il candidato cancelliere di centrodestra in passato: Franz Josef Strauss nel 1980 ed Edmund Stoiber nel 2002. Entrambi hanno perso contro il candidato di centrosinistra.

