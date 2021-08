Claudia Casiraghi per “La Verità”

Ludovica Bizzaglia ha usato ogni cautela prima di raccontare via social cosa le è successo all'indomani della seconda dose del vaccino Covid-19. «Sono pro-vaccino e credo fortemente nella medicina e nella scienza», ha esordito l'attrice venticinquenne, dichiarando il proprio sostegno a un farmaco che sembra essere «l'unica via d'uscita dalla tragedia in cui ci troviamo tutti da quasi due anni».

«Tornassi indietro, rifarei il vaccino un altro milione di volte», ha detto, cercando con parole morbide di conferire una forma di neutralità all'informazione che sarebbe seguita. Ludovica Bizzaglia, i capelli rosi e il viso puntellato di piccole efelidi, avrebbe raccontato poco dopo, con un'ennesima storia Instagram, di aver sviluppato una pericardite dopo essersi sottoposta alla seconda inoculazione.

«Ho fatto la seconda dose il 5 agosto e poco dopo sono partita per le vacanze estive in Grecia. Subito dopo essere rientrata dalla Grecia ho iniziato a sentirmi molto male: avevo dei sintomi particolarmente forti. Ma, essendo un soggetto che soffre di ansia e attacchi di panico, ero convinta si trattasse di quello», ha spiegato l'attrice, partita per la montagna prima di poter prendere contezza di quanto strano e pericoloso fosse il suo malessere.

«Avevo un dolore toracico fortissimo, dolore al braccio sinistro, stanchezza. Avevo un dolore al cuore, non riuscivo a fare le scale, non riuscivo ad avere l'aria condizionata puntata addosso, non riuscivo a fare due passi senza sentire il bisogno di fermarmi».

La corsa a Roma, città natale dell'artista, allora, è stata immediata. «Purtroppo, mi è stata diagnosticata una pericardite al cuore da vaccino». Cosa, questa, accaduta anche a Francesca Marcon, pallavolista veneta, mentre il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang, ha sviluppato in circostanze analoghe una miocardite.

«Può succedere, è una sfiga», ha detto la Bizzaglia, ammettendo di aver provato «sollievo ad avere una diagnosi, perché stavo impazzendo e stavo male e non riuscivo a capire di che cosa si trattasse».

L'attrice, che a causa della pericardite ha dovuto annullare l'impegno di Venezia, ha poi spiegato di non voler aggiungere caos al caos. «Il senso di queste storie è semplicemente quello di poter utilizzare questo mezzo di comunicazione nel migliore dei modi: se posso essere d'aiuto a qualcuno, ben venga. Io sono riuscita a prendere questa pericardite in tempo nonostante abbia fatto passare tanto tempo prima di andare a farmi visitare. Ascoltate i segnali del vostro corpo», è stato il monito della venticinquenne.

«Se vi sentite male, non bisogna aspettare. Non siamo immortali solo perché abbiamo vent'anni, non siamo invincibili», ha ribadito, senza che l'inappuntabile conclusione della sua storia personale bastasse a placare una rabbia bipartisan.

Sul profilo di Ludovica Bizzaglia, che i dottori hanno messo a riposo forzato, si è scatenato un dibattito non esente da eccessi di ambo i lati, come del resto accade in questa fase in tutta la società. Diversi utenti l'hanno insultata per aver deciso di ribadire il proprio sostegno al vaccino nonostante le sue potenziali controindicazioni. «Meriti solo di rimanerci secca», le ha scritto un anonimo, nascosto dietro il nickname di «Libertaveritagiustizia».

«Ti rendi conto dei messaggi che lanci? Di correre a farsi il vaccino nonostante la pericolosità di questo siero? Vuoi avere sulla coscienza altri ragazzi che ignari degli eventi avversi si rovineranno la vita? Ma chi sei? Un mostro? Dovresti essere incazzata, denunciare, segnalare. Invece che fai? Spingi per far fare il siero mortale? Vergognati, ti sei venduta a Mamma Rai», ha compulsato su Instagram tal CarolCarol819.

Ecco quindi che un atto di coraggio diventa improvvisamente la prova di chissà quale complicità occulta. Ma non è mancato anche qualche pro vax non convinto di come sia stata trattata la materia. Perché avrebbe dovuto dire altro, perché non avrebbe dovuto raccontare tutto. Perché come fai, sbagli. E poco importa quali intenzioni abbiano animato le tue azioni.

