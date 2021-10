PILLOLE DI GOSSIP

A "Che tempo che fa" strepitoso botta e risposta tra Fabio Fazio e Bebe Vio. Il conduttore: “Hai incontrato proprio tutti, da Alex Zanardi a Helen Mirren alle sfilate di moda, ti manca solo la Regina Elisabetta”. La campionessa paralimpica: “Sì, lei mi manca e mi sa che mi devo sbrigare!” A Fazio devono portare i sali: “Con questa affermazione o non ti chiama mai più o ti chiama domani mattina. Speriamo che venga tradotta in un altro modo…secondo me non ti chiama!”.

Ivan Rota e l’immarcescibile Sor Rotella per Dagospia

Gli addetti al settore sanno che Francesca Cipriani é una donna intelligente e professionale, le dai un copione e lo impara in un attimo. Proprio per questo molti pensano che la sua performance al GF Vip sia una recita. Una parte difficile: tra l’oca giuliva e la Linda Blair dell’Esorcista. Dubbi anche sulla storia d’amore anche perché si dice che il fidanzato Alessandro ami molto il mondo dello spettacolo.

Sempre friccicarelle Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, opinioniste del GF Vip. Un aereo con la scritta “Adry Fox, la regina del GFVIP sei tu”. Alfonso Signorini ha incalzato la Bruganelli dicendole che per lei non è passato nemmeno un drone. La Volpe ha detto che la collega aspetta le frecce tricolore. Un lungo siparietto e poi ha aggiunto che l’unica che noleggia aerei privati é la Bruganelli :ricordiamo la polemica social scatenata da Sonia quando pubblicó foto a bordo di un aereo privato, e la moglie di Bonolis chiude: “Farlo costa pochissimo”

Belen Rodriguez, ora alla conduzione di Tu Si Que Vales, ha voluto condividere con i suoi milioni di followers la nuova cameretta del figlio Santiago. La showgirl ha pubblicato alcuni scatti della nuova stanza del figlio Santiago. Agli internauti non é piaciuta per niente perché triste è spenta per un bambino. Sono arrivati a definirla orribile.

Al Grande Fratello VIP Sophie Codegoni ha rivelato alcuni dettagli sulla fine della liaison con Matteo Ranieri. Si erano conosciuti al programma Uomini e Donne e sono usciti insieme dal programma, tempo dopo hanno annunciato la rottura. Nel suo “teatrino” la Codegoni ha detto a Aldo Montano che é stato Matteo a lasciarle e questi ha replicato velatamente :”Ciao ragazzi, come state? Allora vi rubo giusto qualche secondo. Semplicemente per dirvi grazie perché ho messo un post prima ma ero sincero. Leggere commenti e messaggi sensati da persone intelligenti mi da modo o meglio non mi obbliga a fare cose che non mi piacciono. A dover stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Nulla, semplicemente volevo ringraziarvi e dirvi che mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura molto.”

Aurora Ramazzotti fa ha raccontato com’è essere figli d’arte. La ragazza è abituata a sentire fake news sul suo conto, da quelle relative alla sua vita privata a tutto le altre. Ha detto: “Hanno scritto che mi sono lasciata da Goffredo. Come ho reagito? Ho reagito come tutte le altre volte. Tendo a non prestare troppa attenzione. Dopo una giornata intera ho visto che le persone si stavano preoccupando visto che si sono affezionati a me e a Goffredo e ho deciso allora di fare la smentita. Allo stesso modo l’avevo fatta quando era uscita la notizia di un litigio con la mia amica Sara Daniele. Ormai mi sono abituata”.

Parafrasando un famoso film, potremmo dire: questa ragazza é di tutti. Anzi, tutti la vorrebbero. Soleil Sorge al GF Vip. Ultimo in ordine di tempo Manuel Bortuzzo che ha detto: “La volevo proprio baciare, mi stava venendo istintivo. Mamma mia stavo per baciarla...”

Charlene di Monaco di nuovo operata. Il giornale Monaco Matin ha scritto che la principessa è stata ricoverata in una clinica in Sudafrica per sottoporsi ad un intervento di anestesia totale. Anche se da Palazzo Grimaldi arriva la notizia che questo sarà l’ultimo intervento, è grande la preoccupazione sprofondata. Lei, per rassicurare i suoi followers, ha pubblicato una foto in cui mi mostra radiosa e sorridente.

Fedez versus Emma Marrone. Il rapper ha criticato un concerto di Emma al quale é stato in quanto gli spettatori erano tutti seduti. E gli internauti si sono scatenati ritenendolo un’offesa contro la cantante. Fedez ha risposto:”Ma scusate non ho insultato nessuno, sono stato ad un concerto della mia amica Emma con i posti a sedere al foro Italico parecchi anni fa. Che cosa ho detto di male. Emma, aiutami tu.” E lei subito ha risposto: “Fede stai sereno! Anche perché il valore di un’artista non si misura dalla gente seduta o in piedi ai concerti. Dai ragazzi, state calmi. Non ha detto niente di male. Un bacio a Fedez.”

Nella scorsa edizione Gemma Galgani e il Cavaliere Biagio avevano avuto una brevissima conoscenza. Ora viene peó a galla che tra i due ci sarebbe stato un bacio. Pronta la reazione della di lei nemica Tina Cipollari:” Sei una bugiarda, vergogna ti devi vergognare, sei la vergogna di questo studio”.Hai detto di non avere avuto a che fare con Biagio invece…. Stai zitta“.

Bebe Vio è uno dei personaggi più amati del momento e ora si scopre che sarebbe innamorata di un collega. Nessuno dei due ha dato conferma, ma la gente si sta appassionando a questa presunta storia. Lui é Giorgio Avola e, come Bebe Vio, è uno schermitore dalla lunga carriera.

