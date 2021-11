GHOSTING CON LE STELLE - MORGAN A “BALLANDO” FA UN MONOLOGO CONTRO LE PERSONE CHE SPARISCONO DOPO UNA RELAZIONE: “FA MANCARE IL FIATO PERCHÉ NON PUOI PIÙ PARLARE CON QUELLA PERSONA, È UNA GOCCIA CHE TI SCAVA” - LA CRIMINOLOGA BRUZZONE INTERVIENE, MA SOLO DOPO LA PUNTATA: “LA SOFFERENZA PER ESSERE STATI LASCIATI NON LEGITTIMA LA PERSECUZIONE DI CHI HA DECISO DI NON VOLER AVERE PIÙ NULLA A CHE FARE CON VOI” - E IL CANTANTE REPLICA…

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

morgan a ballando con le stelle 9

Sempre lui, ancora lui: Morgan, al secolo Marco Castoldi, che accende una nuova polemica. Tutto è iniziato nel corso di Ballando con le stelle - il programma di Milly Carlucci del sabato sera in onda su Rai 1 - dove Morgan è uno dei protagonisti assoluti. E come detto si riaccende l’ennesima polemica. Il cantautore non fa sconti e prende di mira Roberta Bruzzone.

roberta bruzzone ballando con le stelle

Facciamo, però, un passo indietro: il musicista ha fatto un monologo relativo al ghosting nell'ultima puntata di sabato scorso (Ghosting significa scomparire bruscamente dalla vita del proprio partner dopo aver interrotto una relazione sentimentale tormentosa).

morgan a ballando con le stelle 7

"Dobbiamo capire il dolore di quando una persona viene lasciata. Quando veniva a mancare una persona ero il nulla. Oggi il ghosting vuol dire che non esistono parole e sguardi, che si fanno i blocchi e che si impedisce alla persona di esprimere la parola. Le ripercussioni sono danni fisici.

morgan a ballando con le stelle 5

Il ghosting fa mancare il fiato perché non puoi più parlare con quella persona, è una goccia che ti scava. Quando si dice ti amo, anche se non lo si prova più, non bisogna dimenticare quello che si è provato, non bisogna buttare tutto nella pattumiera, l’uso di questo amore è avere rispetto della persona a cui si è detto ti amo", ha affermato Morgan.

roberta bruzzone

Dopo questa faccenda la Bruzzone ha deciso di intervenire con queste parole, scritte sui social e non pronunciate in trasmissione, dove era presente: "La sofferenza per essere stati lasciati non legittima la persecuzione di chi ha deciso di non voler avere più nulla a che fare con voi. Ci sono ottimi professionisti per non diventare stalker o peggio". E da lì lo scontro, la secca replica dell'ex frontaman dei Bluvertigo.

morgan a ballando con le stelle 6

"Una criminologa dovrebbe sapere che il ghosting riguarda soprattutto i più giovani ed è alle radici delle loro sofferenze, del loro mal di vivere", scrive Morgan. E poi continua: "Invito a non impostare una discussione all’attacco, con post che animano litigi e contrapposizioni.

morgan a ballando con le stelle 8

Io sabato ho proposto con delicatezza, poeticità, umiltà e commozione un passaggio televisivo culturalmente utile. Le consiglio di riflettere responsabilmente e, per non rischiare di generare una inutile rissa tv, di approfondire l’argomento, se non le è familiare". Per adesso la Bruzzone non commenta. Silenzio assoluto.

