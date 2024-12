GIACOMINA URTIS, NON CE LASSA’! “MI RITIRO IN CONVENTO PER DIMENTICARE IL MIO EX. CI SIAMO LASCIATI E SONO DISTRUTTA. MI RITIRERÒ PER I PROSSIMI MESI IN PREGHIERA. SAREI DISPOSTA A FARMI SUORA PUR DI DIMENTICARE" - "CAPODANNO IN CONVENTO? NON LO SO ANCORA PERCHÉ MI VOGLIONO A DIVERSE SERATE COME DJ, PAGANO BENE E CERTO NON MI VA DI RIFIUTARE" – POI RIVELA CHE LORENZO SPOLVERATO DEL "GRANDE FRATELLO" AVREBBE UNA LIAISON CON UN GURU DELLA MODA. MA..."

Grazia Sambruna per mowmag.com

giacomo urtis

Mistero al 'Grande Fratello': da settimane sui social si mormora che il chiacchieratissimo concorrente Lorenzo Spolverato avrebbe una liaison con un "guru della moda". Giacomo Urtis rivela a MOW quanto si starebbe mormorando a Milano riguardo all'identità dell'uomo e commenta:

"Posso dire? Io ai miei tempi ho fatto di meglio". Poi, la confessione choc: il medico estetico ha il cuore spezzato. Mentre siamo al telefono ci racconta di essere in treno per Salerno dove ha intenzione di ritirarsi in convento "a pregare, fare ostie e rosari" per superare la freschissima e dolorosa fine della sua ultima relazione "è andato via di casa giusto ieri, sono distrutta..."

giacomo urtis

"A Milano si dice che Lorenzo Spolverato abbia un'amicizia particolare con un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand". Così riporta Giacomo Urtis che abbiamo contattato al telefono per chiacchierare del gossip più croccante di questo 'Grande Fratello'. L'ex concorrente del reality e medico estetico tiene a precisare di non conoscere di persona Spolverato "ma so che ha ambizioni nel mondo fashion, si vede. Magari ci è andato a cena un paio di volte e la gente ha ingigantito la cosa. Resta il fatto che Milano mormora".

giacomo urtis

Poi, la confessione choc: mentre siamo al telefono, Urtis si trova in treno verso Salerno: "Ieri il mio fidanzato se ne è andato da casa, ci siamo lasciati e sono distrutta. Sto andando in un convento dove mi ritirerò per i prossimi mesi in preghiera. Passerò le giornate a fare rosari e ostie, ma sarei disposta a farmi suora pur di dimenticare. Ho conosciuto questo posto grazie a un'amica e spero che mi aiuterà a risollevarmi dall'enorme delusione d'amore che sto attraversando". Tutto ma proprio tutto, nell'intervista qui di seguito. Prendete pure i popcorn.

Buongiorno Urtis, la disturbo? Potrei aver sentito dire che lei sappia qualcosa sul famigerato 'guru della moda' che avrebbe una amicizia speciale con il gieffino Lorenzo Spolverato. È così?

Non conosco personalmente Spolverato, ma posso riferire, ambasciatrice non porta pena, quello che si mormora a Milano...

E cosa si mormora a Milano?

giacomo genny urtis

Che questo 'guru della moda' esista e che sia un collaboratore di Alviero Martini, un pezzo grosso del brand. Posso dire? Se così fosse, io ai miei tempi ho fatto di meglio... (ride, ndr)

Secondo lei è vero?

Chissà! È una voce molto insistente, ma a me Spolverato non sembra né gay né fluido, anzi! Certo, è anche evidente che abbia ambizioni nel mondo della moda. Essendo poi un bel ragazzo, magari sarà uscito a cena un paio di volte con questa persona e la gente avrà ingigantito la cosa. Magari...

(...)

Ieri il mio fidanzato se ne è andato da casa, stavamo insieme da un anno e mezzo, convivevamo. I suoi genitori non mi hanno mai accettata in quanto donna trans. Le loro pressioni, alla fine, hanno portato a questa dolorosa rottura.

GIACOMO GENNY URTIS

Sui social non ha mai parlato di questa relazione, mi pare...

Non ho potuto. Ho tantissime foto insieme a lui ma ho dovuto tenerle private per non 'offendere' la sua famiglia. Da quando i genitori hanno saputo della nostra relazione, non gli parlano più. Pensa che il fratello non l'ha nemmeno invitato al matrimonio!

Non intravede possibilità di tornare insieme?

La storia è finita da tre settimane, lui ha lasciato casa mia ieri. Purtroppo i genitori gli hanno imposto un aut aut, oltre ad aver logorato la nostra serenità nel tempo. Non penso che torneremo insieme. Purtroppo, devo dimenticare. E spero di farcela.

Ora lei, Urtis, come sta?

Sono distrutta. Ma ho deciso di reagire. Ho bisogno di superare il dolore. In questo momento, sono in treno verso Salerno, dove mi ritirerò in un convento per il tempo che mi servirà a guarire. Un mese, forse tre, ancora non lo so.

Ma sul serio?!

giacomo urtis 9

Sì sì. Un'amica, vedendomi soffrire, mi ha parlato di questo posto e ci sto andando proprio ora. È una sorta di comunità religiosa che ospita persone con diverse problematiche. Si sta tutti insieme, uniti in preghiera. Passerò le giornate a fare ostie e rosari.

Mi fa piacere notare come questo convento abbia una mentalità più aperta della famiglia del suo ex, non era scontato...

giacomo urtis

Infatti, ne sono felicissima. Ora scendo a conoscerli e a prendere accordi per capire quando entrare. Per me andrebbe bene anche subito.

Mi sta dicendo che passerà Capodanno in convento?!

Non lo so ancora perché mi vogliono a diverse serate come dj, pagano bene e certo non mi va di rifiutare.

Quindi mi sta prendendo in giro, Urtis?

No no. Per superare questa delusione d'amore, sarei disposta anche a farmi suora! In convento ci vado davvero, per quanto tempo si vedrà.

giacomo urtis 8 giacomo urtis 4 giacomo urtis 6 giacomo urtis 5 giacomo urtis 3 giacomo urtis 2 giacomo urtis 7