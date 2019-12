IL GIALLO DELL'INTERVISTA A ASSAD: PERCHÉ LA RAI NON LA METTE IN ONDA? L'EX PRESIDENTE RAI, MONICA MAGGIONI, HA INTERVISTATO IL PRESIDENTE SIRIANO. LA TIVÙ DI STATO NON LA PROGRAMMA. ULTIMATUM DI DAMASCO: “SE LA RAI NON LA TRASMETTERA' ENTRO LUNEDI' 9 DICEMBRE...” – IMBUFALITO L’AD SALINI: "L’INTERVISTA AD ASSAD NON E’ STATA COMMISSIONATA DA ALCUNA TESTATA RAI. PER QUESTO NON POTEVA VENIRE CONCORDATA LA DATA DELLA MESSA IN ONDA"

maggioni assad

(AGI) Da Damasco arriva un 'ultimatum' alla Rai sull'intervista fatta dall'amministratore delegato di RaiCom, Monica Maggioni, al presidente siriano, Bashar al ASSAD, e non ancora mandata in onda, rinviando piu' volte la programmazione prevista per il 2 dicembre scorso. Se la Rai non la trasmettera' entro lunedi' 9 dicembre, il colloquio andra' in onda comunque sui media siriani senza la contemporaneita' prevista dagli accordi.

"Il 26 novembre 2019, il presidente al-ASSAD ha rilasciato un'intervista alla Ceo di Rai, Monica Maggioni. Si e' convenuto che l'intervista sarebbe andata in onda il 2 dicembre su Rai News 24 e sui media nazionali siriani", si legge in una nota dell'ufficio stampa della presidenza siriana pubblicata su Facebook. "La mattina presto del 2 dicembre, abbiamo ricevuto una richiesta, per conto di Rai News 24, di ritardare la trasmissione senza una chiara spiegazione.

maggioni assad

A cio' seguirono altre due richieste di rinvio, senza che fosse fissata una data per l'intervista e senza nessun'altra spiegazione", protestano ancora da Damasco. "Questo e' un ulteriore esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verita' sulla situazione in Siria e sulle sue conseguenze sull'Europa e nell'arena internazionale", si afferma nel comunicato. Poi l'ultimatum: "Se Rai News 24 continuera' a rifiutare di trasmettere l'intervista, l'Ufficio politico e dei media della presidenza siriana la trasmettera' integralmente lunedi' 9 dicembre 2019 alle 21, ora di Damasco" (le 20 in Italia). (AGI)

MONICA MAGGIONI INTERVISTA ASSAD

SALINI, 'INTERVISTA MAGGIONI AD ASSAD NON COMMISSIONATA DA ALCUNA TESTATA'

(Adnkronos) - "L'intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall'Ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda". Lo afferma in una nota l'Ad Rai, Fabrizio Salini.

USIGRAI, 'SI FACCIA CHIAREZZA SU INTERVISTA ASSAD, IN GIOCO CREDIBILITA' ITALIA'

assad con la moglie asma 5

(Adnkronos) - "Chiarito che né Rainews24 né alcuna altra testata della Rai ha commissionato l'intervista al presidente della Siria Assad, né quindi ha preso impegni a trasmetterla, chi ha assunto accordi con la Presidenza della Siria per conto della Rai? E perché? Fermo restando che non si può cedere ad alcun ultimatum da parte di nessuno, men che meno da parte del capo dello Stato di un Paese straniero, siamo di fronte a una vicenda imbarazzante. La Rai deve fare chiarezza con urgenza e individuare le responsabilità. Senza alcun tentennamento. Questa volta è in gioco l'autorevolezza della Rai, la credibilità internazionale sua e dell'Italia". Lo sottolinea in una nota l'esecutivo Usigrai in merito all'intervista al presidente della Siria Assad.

monica maggioni foto di bacco (2) assad con la moglie asma 3 assad con la moglie asma 4 monica maggioni foto di bacco