“Non ho niente da dire, nulla da aggiungere”, taglia corto Andrea Giambruno interpellato da Repubblica in merito alla presunta causa che il conduttore sarebbe pronto a fare a Mediaset. “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa. L’avvocato mi ha detto che così vinciamo sicuro”, si legge su la Stampa.

L’ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, silurato dalla conduzione di Diario del giorno, in onda su Rete4, sarebbe andato dai legali dopo la serie di gaffe culminate negli imbarazzanti fuori onda pubblicati da Striscia la notizia, programma dello stesso network guidato da Pier Silvio Berlusconi.

A dar manforte a Giambruno una sentenza della Corte di Cassazione del 2011, un precedente favorevole. “È una delle armi che avrebbe in mano il suo avvocato, convinto che si tratti di colloqui privati, tra colleghi, intercettati sul luogo di lavoro, e che non potevano essere divulgati”.

Lo scorso 18 e 19 ottobre in due puntate consecutive, Striscia la notizia, il tg satirico di Mediaset, ha diffuso dei fuori onda di Giambruno, allora compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono soprattutto quelli del 19 ottobre a far scattare l’allarme rosso a Palazzo Chigi e provocare la reazione durissima da parte dell’opposizione per le “allusioni sessuali incommentabili” a colleghe.

Gli audio rubati hanno contenuti poco equivocabili. “Posso toccarmi il pacco mentre ti parlo?” chiede Giambruno probabilmente a una collega, che risponde: “Lo hai già fatto”. Poi le chiede ancora: “Tu sei fidanzata?”, e la risposta è la seguente: “Sì, te l’ho già detto stamattina, Andrea”. Il tono sembra scherzoso ma le uscite di Giambruno cominciano ad avere toni più insistenti.

Il giorno prima Striscia aveva mostrato un fuorionda video in cui Giambruno fa delle avance alla collega Viviana Guglielmi: “L'unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po'…Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

Il benservito della premier e l’addio alla conduzione

All’indomani dei fuori onda, il 20 ottobre, Giorgia Meloni dà il benservito ad Andrea Giambruno via social. “La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. – scrive la premier – Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

Quattro giorni dopo, il 24 ottobre, l’ex compagno della premier lascia la conduzione di Diario del giorno. “Dispiaciuto per l’imbarazzo e il disagio creato con il suo comportamento, concorda con l’azienda” l’addio al video. Secondo fonti di Cologno Monzese il giornalista 42enne manterrà il posto nel programma, però dietro le quinte. [...]

