GIANNI & CAGOTTO – SUL PALCO DI SANREMO GIANNI MORANDI RACCONTA QUELLA VOLTA CHE IN UN CONCERTO IN CALABRIA NEL 1983 SE LA FECE ADDOSSO - "AVEVO ESAGERATO CON PESCE E VINO. A UN CERTO MOMENTO HO MANDATO AVANTI L’ORCHESTRA, SONO SPARITO DAL PALCO E BROOOM. ERO VESTITO TUTTO DI BIANCO. IL PROBLEMA E' STATO RIENTRARE SUL PALCO CON QUEL COLORE TERRIBILE..." - ECCO COME E’ FINITA – VIDEO

I migliori Gianni della nostra vita. Sul palco di Sanremo, a tarda notte, Gianni Morandi, intervistato da Francesca Fagnani, racconta quella volta che in un concerto in Calabria nel 1983 se la fece letteralmente addosso.

Lui, di solito, non mangia mai prima dei concerti. Ma quella volta a Falerna, in provincia di Catanzaro, fece uno strappo alla regola e esagerò con pesce e vino. Durante il concerto, mentre cantava “Fatti mandare dalla mamma”, iniziò a sentirsi male. “Ero sul palco, in un campo sportivo, vicino al mare. E c’era una recinzione, non ce la facevo più. Un dolore, ma un dolore... Ero tutto vestito di bianco, con una camicetta azzurra. A un certo momento ho mandato avanti l’orchestra, sono sparito dal palco, ho saltato la rete e son caduto di là. Ma mentre saltavo la rete… broooom! Me la sono fatta addosso. Il problema è stato rientrare sul palco con quel colore terribile. Mi sono fatto prestare i pantaloni dal batterista che ha suonato per tutto il tempo in mutande”.

