GIANNINI 1 - MOLINARI 0 – IL DIRETTORE DELLA “STAMPA” VINCE IL "DERBY DI GEDI": IL QUOTIDIANO DI TORINO A NOVEMBRE 2021 HA PERSO “SOLO” IL 14,35% DI COPIE, CONTRO IL 17,35 LASCIATO PER STRADA DA “REPUBBLICA”. COMUNQUE C'È POCO DA FESTEGGIARE: I DATI DI VENDITA SONO UN DISASTRO PER TUTTI: INSIEME I DUE GIORNALI DI ELKANN VENDONO POCO PIÙ DI 250MILA COPIE (QUANTO IL “CORRIERE”)

In quello che si può definire il "derby Gedi", vale a dire il confronto Stampa-Repubblica, il direttore del quotidiano torinese Massimo Giannini batte il suo collega del quotidiano romano Maurizio Molinari, uno a zero.

Al posto dei gol vi sono le copie vendute dai due giornali del gruppo Gedi. Per entrambi i numeri sono negativi, un trend che va avanti da mesi. Tuttavia i risultati della diffusione e delle vendite parlano chiaro: Giannini perde meno copie di Molinari..

Nel mese di novembre 2021, stando ai dati resi noti da ADS (Accertamenti Diffusiione Stampa), le vendite individuali cartacee di Repubblica si sono attestate in media sulle 97.520 copie, quindi sotto le 100.000 copie. Se confrontate con le vendite dl novembre 2020 che risultavano a quota 117.990, viene fuori che nel giro di un anno Repubblica ha perso più di 20.000 copie, 20.470 per l'esattezza. In percentuale la perdita ammonta a -17,35%.

Passiamo alla Stampa. Il quotidiano di Torino nel mese di novembre 2021 ha venduto (vendite individuali cartacee) in media 66.302 copie, mentre nel novembre 2020 le vendite si assestarono in media sulle 77.414 copie, vale a dire che nel giro di un anno La Stampa ha perso 11.112 copie. In percentuale si tratta di -14,35%.

E' vero che anche il primo giornale d'Italia Corriere della Sera nel giro di un anno ha perso copie, ma la percentuale è molto più bassa, cioè -9,56%. Infatti nel novembre 2021 il quotidiano Rcs ha registrato in media vendite individuali cartacee pari a 147.579 copie. Ma nel novembre 2020 le vendite erano ammontate mediamente a 163.182 copie, vale a dire in un anno 15.603 copie in meno, pari a -9,56%.

DIFFUSIONE CARTACEO + DIGITALE ANNO SU ANNO

Repubblica novembre 2021 - 151.416 copie medie giornaliere

Repubblica novembre 2020 - 172.330

in percentuale un calo annuo del 12,14%

----------

La Stampa novembre 2021 - 103.794

La Stampa novembre 2020 - 115.465

in percentuale un calo annuo del 10,11%

-----------

Corriere della Sera novembre 2021 - 250.735

Corriere della Sera novembre 2020 - 257.446

in percentuale un calo annuo del 2,61%

--------

***

