GIEFFE SMUTANDATO! - VALENTINA VIGNALI PROTAGONISTA DI UN INCIDENTE HOT NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO”: LA CESTISTA NON INDOSSAVA GLI SLIP E HA MOSTRATO LA "FRAGOLONA" ALLE TELECAMERE…

Luana Rosato per www.ilgiornale.it

VALENTINA VIGNALI

Tra lacrime e incidenti a luci rosse, il Grande Fratello 16 continua ad offrire spunti al web: l’ultima protagonista di un “siparietto” hot è stata Valentina Vignali, che ha mostrato le grazie alle telecamere.

La cestista e influencer da milioni di follower ha promesso di regalare chicche interessanti sin dal suo ingresso nella Casa del GF16: la sua storia con il collega Stefano Laudoni, terminata per il tradimento di lui, è stato un argomento che ha tenuto banco, ma la Vignali è finita nell’occhio del ciclone soprattutto per aver sostenuto che reggerebbe altri dieci tumori ma non più la sofferenza per un amore finito a causa di terzi.

valentina vignali

Il web, però, è tornato ancora una volta a parlare di Valentina Vignali per un incidente hot accaduto nelle ultime ore all’interno della Casa di Canale 5. Come si apprende da VelvetGossip, infatti, la cestista avrebbe mostrato tutte le sue grazie alle telecamere nel momento in cui stava andando a dormire.

Nella foto che ha fatto il giro del web, si vede l’influencer mettersi a letto con addosso una maglia oversize ma, nello stendere le gambe, non avrebbe prestato attenzione all’occhio vigile della telecamera che si è accorta che non indossava gli slip. Visti gli ultimi fatti, dunque, nella prossima puntata in diretta con il Grande Fratello, Barbara D’Urso potrebbe riprenderla per una serie di validi motivi.

