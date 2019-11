GILETTI, DOVE LO METTI? IN PRIMA SERATA! – CAIRO E IL DIRETTORE DI LA7 ANDREA SALERNO AVREBBERO CHIESTO AL CONDUTTORE DI “NON È L’ARENA” DI CONFEZIONARE DELLE PRIME SERATE PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO – NON È CHE SARANNO SPECIALI MUSICALI COME QUELLI CHE FECE SU RAI1 CON GIANMARCO MAZZI?

Da www.tvblog.it

Movimenti in atto a La7 per l'inizio del prossimo anno. Secondo quanto apprendiamo infatti sarebbero allo studio nella rete di Urbano Cairo delle nuove prime serate che andranno a popolare il palinsesto di La7 per l'inizio del 2020.

In particolare sarebbe stato "allarmato" il golden boy della rete ospitata sul settimo tasto dell'italico telecomando. Massimo Giletti, approdato alla corte di Urbano Cairo qualche stagione fa per presidiare la serata della domenica con Non è l'Arena, si appresterebbe a progettare per La7 delle prime serate per l'inizio del prossimo anno.

Secondo le voci che circolano nei corridoi di La7 e per volontà di Urbano Cairo e del direttore di rete Andrea Salerno, sarebbe stato chiesto a Giletti di confezionare appunto degli Speciali di prima serata che vadano ad arricchire il suo attuale impegno televisivo su La7.

Quali saranno i temi di questi Speciali di prima serata su La7? Vige il più totale riserbo su questo ma, ci permettiamo noi di avanzare una ipotesi che forse è qualcosa di più di una ipotesi e la mente va alle prime serate che lo stesso Giletti confezionò per Rai1 con la collaborazione di Gianmarco Mazzi, per esempio quelle dedicate a Mogol su tutte.

Che Giletti si appresti a confezionare per La7 alcune serate musicali proprio sulla falsariga di quelle che realizzò per la Rai anni fa, con straordinari riscontri in termine di audience? Lo scopriremo molto presto, intanto in questo periodo Rai1 sta trasmettendo, proprio dall'auditorium della Rai di Napoli Una storia da cantare che in qualche modo ricorda, almeno per i temi trattati, proprio quelle serate.

