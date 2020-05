21 mag 2020 19:03

GILETTI OSA TOCCARE BONAFEDE E IL ''FATTO'' RIPESCA UNA CAMPAGNA ANTI-INCENDI DEL 2005 PER INSINUARE NON SI SA BENE COSA - ALL'EPOCA IL GIORNALISTA FECE IL VOLTO DEI CARTELLONI CALABRESI PER SENSIBILIZZARE SUI ROGHI ESTIVI. COME DICE CHI LO PAGÒ, ''NESSUNO VIENE A LAVORARE IN CALABRIA GRATIS. PRESE TRA I 6 E I 9MILA EURO, FATTURATI'' - E DIRE CHE QUANDO FU CACCIATO DALLA RAI DI ORFEO/RENZI SUL ''FATTO'' VENIVA TRATTATO TIPO MONTANELLI...