ANCHE A MANCHESTER RONALDO CONTINUA A FARE QUELLO CHE HA SEMPRE FATTO: I GOL - DOPPIETTA ALL’ESORDIO CON LO UNITED, IL VICEPRESIDENTE JUVE NEDVED IN DIRETTA COMMENTA: “NON MI SORPRENDE” - DOPO 12 ANNI OLD TRAFFORD, IL TEATRO DEI SOGNI, È AI PIEDI DI CR7 CHE PARTE DA CENTRAVANTI, SVARIA, MANDA AL BAR I NON IRRESISTIBILI DIFENSORI AVVERSARI E FA GODERE IL VECCHIO SIR ALEX FERGUSON IN TRIBUNA… - VIDEO