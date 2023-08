IN GINOCCHIO DA TAYLOR - L'"ERAS TOUR" DI TAYLOR SWIFT POLVERIZZA OGNI RECORD D'INCASSO: SI STIMA CHE SUPERERÀ IL MILIARDO E 400 MILIONI DI DOLLARI - LA CANTANTE AMERICANA È LA NUOVA "RE MIDA" DEL POP: GLI ALBERGHI I RISTORANTI E LE ARENE DOVE SI SVOLGONO I CONCERTI REGISTRANO IL SOLD-OUT - MA COME HA FATTO A GENERARE TANTO SUCCESSO? OLTRE A SFORNARE UN TORMENTONE DIETRO L'ALTRO, LA 33ENNE È ABILISSIMA NEL CREARE UN RAPPORTO CON I SUOI FAN, CHE SONO DISPOSTI A TUTTO PUR DI VEDERLA DAL VIVO…

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

[…] Taylor Swift è diventata un fenomeno irripetibile e da studiare: il suo Eras tour è destinato a infrangere ogni primato d’incasso, supererà il miliardo e 400 milioni di dollari, più dei 939 milioni raccolti da Elton John con il tour d’addio.

Ogni show di Swift vende biglietti per 14 milioni di dollari, i posti costano anche più di 3mila dollari e finiscono in pochi minuti dalla messa in vendita online. Tutto esaurito nei 146 stadi della tournée, che si allungherà fino al 2024. […] Ogni tappa provoca un delirio generazionale come accadeva negli anni 80 ai live di Michael Jackson e Madonna messi insieme. […] Billy Joel, che ha assistito al concerto di Taylor a Tampa, in Florida, ha commentato: «L’unica cosa comparabile è il fenomeno della beatlemania».

Cosa genera questo successo? Secondo il New York Times, per la prima volta nella storia della musica combaciano una serie di elementi positivi e vincenti: Swift ha davvero un immenso talento artistico ma allo stesso tempo è una grande manager di se stessa e ha creato una connessione con i fan come fosse Beyoncé, Bruce Springsteen e Drake messi insieme. «Cura il suo brand — spiega Nathan Hubbard, manager musicale — come Bono, Jay-Z e Madonna, consapevoli dei loro marchi, ma tra loro Taylor è la prima a essere una nativa digitale».

Swift ha avuto più album al primo posto di Billboard negli anni Duemila rispetto a ogni altra donna della musica, inclusa Barbra Streisand. Ha piazzato dieci dischi in classifica ed è la prima artista vivente dai tempi del trombettista Herb Alpert […] ad avere quattro titoli nella top 10 allo stesso tempo. […]

Ogni suo show aggiunge qualcosa al precedente. Tecnicamente, i fan potrebbero seguirla per tre notti di fila e sentirsi sempre davanti a una prima volta […] Ogni serata Swift inserisce due brani a sorpresa e il delirio è assicurato. Lei ha regalato ai cinquanta guidatori dei camion che accompagnano il tour un bonus di 100mila dollari. L’ennesima mossa perfetta dal punto di vista del marketing ma che conferma ciò che tutti, non solo i suoi ex, dicono di lei: dietro le canzoni c’è una persona. E la gente lo sente.

