Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Tg1Pop. Stava terminando il Tg1 delle 20 di mercoledì 24 maggio, quando d’improvviso appare l’immagine di una chitarra. La conduttrice, Giorgia Cardinaletti, spiega: «Vedete c’è una chitarra in studio, ma vi svelerò di più…». Vi svelerò di più? La mente corre subito al gossip più fragrante della settimana, svelato da Alfonso Signorini: il cantante Cesare Cremonini ha il cuore occupato e Giorgia Cardinaletti è la sola occupante.

Il colpo di fulmine tra Giorgia e Cesare sarebbe scattato nel corso di un’intervista al Tg1 e confermato da alcune foto sui social. E ora, alla fine del mese delle rose, pare che il fiore dell’amore fra i due sia veramente sbocciato. Evviva! E dire che non era ancora uscito l’inaspettato elogio del Tg1 vergato da Giuliano Ferrara sul Foglio, pieno di ammirazione per le conduzioni femminili e per l’aria fresca di timbro internazionale. Ma non era Cremonini, era Fabrizio Moro.

(…) Il servizio dura circa quattro minuti, che sono un’eternità per un Tg.

Aria nuova al Tg1, per fortuna, meglio dell’aria fritta di altri Tg. E infatti, credo sia questo l’aspetto che più ha colpito Ferrara: sugli «esteri», in particolare sull’invasione russa dell’Ucraina, il Tg1 ha fatto ottimi servizi, con una schiera di giovani inviati che non hanno arretrato di fronte ai pericoli.

Sul rapporto fra il Tg1 e il governo, avrei invece qualche perplessità; diciamo che siamo più sul versante degli amori costruttivi, quelli che sembrano felici.

