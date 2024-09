GIORGIA, STAI MESSA "MEL" - GIORGIA MELONI POSTA SU INSTAGRAM UNA FOTO INSIEME ALL'ATTORE E REGISTA MEL GIBSON E VIENE SPERNACCHIATA DA DIVERSI UTENTI - "TI ASPETTIAMO IN EMILIA ROMAGNA CON GLI STIVALONI" - LA GENTE E' INCAZZATISSIMA PER IL TEMPISMO CON CUI È STATA PUBBLICATA LO SCATTO, VISTI I DISAGI CHE DEVONO AFFRONTARE I ROMAGNOLI

MEL GIBSON GIORGIA MELONI

Giorgia Meloni e Mel Gibson. La strana coppia. Non ci sono collaborazioni particolari in vista nè avvicinamenti personali tra i due, perlomeno non sembra. La premier e l’attore sono comparsi in una foto insieme sui profili social di Giorgia Meloni e subito sono scattate voci.

La verità è che Mel Gibson si trova in Italia per le riprese del suo prossimo film e quindi ha colto l’occasione per incontrare Giorgia Meloni e fare una foto insieme a lei. [...] Impossibile, infatti, immaginare che una foto del genere potesse passare inosservata.

alluvione in emilia romagna. 8

Anche perché queste sono giornate nelle quali l’operato del Governo, soprattutto in merito a possibili aiuti e interventi concreti per aiutare i cittadini che vivono in Emilia Romagna, è tenuto particolarmente sotto osservazione. E infatti anche nei commenti alla foto sui social c’è stato qualche utente che ha rimarcato proprio questo aspetto.

