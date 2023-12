https://video.corriere.it/roma/ecco-unico-e-il-docufilm-di-fiorello-esilarante-parodia-di-ilary-blasi/2edf43bb-0550-4a9c-863a-fa11ac34exlk

Ivan Rota per Dagospia

Bruna Biancardi, diventata da poco mamma della piccola Mavie, rompe la relazione con Neymar. Il calciatore, coinvolto in storie e flirt con altri donne, ha provato a rimanere fedele alla modella e influencer che si è stancata e ha deciso di troncare il rapporto…

É sempre Carta Bianca anche per pubblicizzare un programma Rai? Mauro Corona, come rivela Mow, su Rete4, ha detto: “... sono ancora qui con lei. Se lei mi toglie questa visibilità, devo andare a Ballando con le Stelle, che mi avevano già invitato”.

E Bianca Berlinguer gli ha risposto: “Ecco appunto perché a Ballando con le Stelle non la vedo molto, eh? Poi casomai, se ci deve andare, ci devo venire anche io: mica la lascio nelle mani di una ballerina. Di quelle bellissime ballerine: no, no”, avendo come risposta: "Io ci vado, se mi fanno ballare coi ramponi da ghiaccio”. “Pur di averla, la fanno ballare anche coi ramponi”.

Le battute di Fiorello a Viva Rai Due. Novella 2000 pubblica la notizia su Totti e Noemi Bocchi che desiderano un figlio. Dopo le esternazioni e le accuse di Ilary Blasi nel docu-intervista Unica, il conduttore ha detto: “Se é una bambina la potrebbero chiamare Ripicca, se è maschio Rolex”. Lo sketch più esilarante della puntata, però, vede protagonista Woody Allen. Fiorello 'brucia' Fabio Fazio, che avrà il noto regista come ospite nel suo talk, con una fake intervista in un inglese improponibile: "Che Tempo Che Fa? A Hollywood sono famosi perché offrono sempre più di quello che chiedi, devi lottare per averne di meno! Mi avevano già fatto il bonifico, ora rivogliono i soldi indietro. Io gli ho dato il numero di un tal Roberto Sergio...".

A Piersilvio Berlusconi che ha detto di voler controprogrammare il Festival di Samremo, ha detto di lasciar stare almeno il sabato con Maria De Filippi (quella sera Fiorello é il coconduttore della Kermesse) ha aggiunto: “Piersilvio, guarda che dico di quella sera lá…”

Favolosa la risposta di Alfonso Signorini a una lettrice di Chi che non ha gradito Unica: “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia. Certo ‘pecunia non olet’ (i soldi non puzzano'), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”. Infatti, la casa del Grande Fratello sarebbe vuota.

Quanto è romantica Selvaggia Lucarelli. Dopo che il figlio Leon e la fidanzata Chiara si sono lasciati, ha rivelato: “Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana, aggiungendo una faccina che ride. A un certo punto non ho più capito che avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese”

Domani sarà il Callas Day. Si celebra infatti il centenario della nascita dell'icona della lirica, regina di stile oltre che della musica. Non tutti sanno però cosa amava bere: si racconta infatti che la Callas era solita bere un bicchiere di fernet con alcune foglie di menta. E la Branca creò per lei il Brancamenta.

Al Grande Fratello, Perla e Mirko sono in attesa dell'ingresso di Greta nella Casa del Grande Fratello, previsto per sabato. I due hanno dormito nello stesso letto, ma come abbiano passato la nottata non ci è dato sapere. Alle due di notte la regia ha staccato…

Quel movimento che mi piace tanto. Beatrice Luzzi ha riso di Vittorio Menozzi che se ne stava sotto le coperte: uno “strano” movimento ha attirato l’attenzione dell’ attrice…

La Luzzi ha poi detto al suo ex Giuseppe Garibaldi: : "Squallido. Entra e mi dice, ma stasera non li hai fatti i piatti? Ma sei uno squallido tu e l'amica tua.” L’amica é Anita Olivieri che si sfoga: “Questa non me molla, non me molla. Le chiedo scusa e non le va bene, non parlo più con lui e non le va bene. Che devo fa? Lei vuole che esco, questo vuole. Non mi appendo a lei, già non ho più voglia”.

Sono riusciti a far incavolare anche Patrizia Mirigliani, nostra Signora di Miss Italia. Chi é stato? Ilary Blasi che nella sua intervista in Unica, ha omesso di dire che ha iniziato da Miss Italia: “Questo non va bene perché non è così. Lei è partita da Miss Italia e poi ha fatto Passaparola”

A Palazzo Serbelloni a Milano è stato consegnato il premio Men of the Year che presto dovrà cambiare nome perché è stato consegnato anche a Elodie, per l’occasione meno smutandata del solito. Premiati Sferra Ebbasta, in versione ragazzo con la valigia “griffata”, uno spaesato Willem Dafoe e altri. Tra i presenti Saul Nanni, Olly, Rosa Chemical, Sangiovanni, Santi Francesi, Tony Effe e Kyshan Wilson.

In una settimana milanese con eventi a gogó, ecco che Victoria’s Secret si rende protagonista di una serata unica con la Fondazione IEO-MONZINO nel sostegno alla ricerca sul tumore al seno. Una serata importante e dal 30 novembre al 3 dicembre, Victoria’s Secret devolverá alla ricerca una parte del ricavato delle vendite dei reggiseni del negozio di Corso Vittorio Emanuele II. Inoltre, per i prossimi tre giorni, in boutique sarà presente una senologa della IEO.

Giorgio Perinetti, ex ds di Roma e Napoli, piange la morte della figlia Emanuela, manager affermata nel mondo dello sport e alla Gazzetta spiega: “Da tempo stava lottando contro l’anoressia. Mi chiedo come sia possibile spegnersi così, senza nessun problema economico, professionale o sentimentale".

