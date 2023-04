GIORGIO STREHLER E IL SUO HAREM – LE DONNE, LE PASSIONI E GLI ECCESSI DEL GRANDE REGISTA TEATRALE, TRA IL PALCO E IL LETTO, RACCONTATI NEL LIBRO DI STELLA CASIRAGHI – LA PRIMA MOGLIE, ROSITA LUPI, ECLISSATA DA ORNELLA VANONI (CHE RICORDA: “NESSUN UOMO MI HA MAI AMATA TANTO”). LA SECONDA MOGLIE ANDREA JONASSON, CHE HA ACCETTATO I TRADIMENTI PERCHÉ NON VOLEVA ESSERE “BANALMENTE GELOSA” – E POI GLI INSULTI A NICOLETTA MARAGNO (“SEI NATA PER CANTARE, STRONZA!”), L'AMORE PLATONICO CON MILVA… – VIDEO

Estratto dell'articolo di Roselina Salemi per “La Stampa”

«Amava le donne, tutte le donne. Ne amava la bellezza, la sensualità , la poesia, il calore: le dirigeva con trasporto, ne curava l'immagine come se dipingesse dei quadri. Insegnava loro l'eleganza, ne tirava fuori la forza e la delicatezza, la carnalità e la grazia». Nicoletta Maragno ha ragione: Giorgio Strehler le ha amate tutte.

Lilla Brignone, Sarah Ferrati, Lia Zoppelli, Edda Albertini, Laura Adani, Valentina Fortunato e poi Valentina Cortese, Giulia Lazzarini, Pamela Villoresi, Andrea Jonasson (sposata nel 1987), Milly, rilanciata come chanteuse appassionata di Weill/Brecht, Ornella Vanoni, eclettica cantastorie della mala, e Milva che fino all'ultimo, ha tenuto sul comodino una sua foto.

Lo considerava il bizzarro angelo custode della sua carriera internazionale. Raccontava: «Anche se non abbiamo mai avuto una storia, mi toglieva la pelle di dosso. Per il carisma straordinario che aveva dentro. Ho anche pensato di essere innamorata. È stato un grande amore, certo, un amore intellettuale».

Tutte o quasi si ritrovano nel libro di Stella Casiraghi Strehler interpreta le donne (Skirà) con la documentazione fotografica dall'archivio del Piccolo Teatro di Milano e una quantità di testimonianze appassionate.

[…] Rosita Lupi, la prima moglie, ballerina e coreografa, per lui fondamentale, venne eclissata da Ornella Vanoni. Una passione scandalosa perché lei era giovane e lui sposato. Ancora oggi ricorda: «Nessun uomo mi ha mai amata tanto». Poi ce n'è state altre, e una seconda moglie molto liberal, Andrea Jonasson, che non voleva essere «banalmente gelosa». Ma con l'ultima compagna, Mara Bugni, ha avuto qualche lite sull'eredità, chiusa dalla creazione del Fondo Strehler.

[…] Giulia Lazzarini ricorda: «Non credo che mi abbia mai vista come donna. Mi ha sempre considerato uno strumento. Mi diceva: ‘Basta sfiorarti e suoni'». Sonia Bergamasco: «La sua voce, i suoi silenzi, i grugniti, i suoi modi mi incutevano paura. Ma ho sempre dissimulato, per orgoglio e testardaggine. Era una creatura poetica, che mi sfidava e accendeva la miccia di energie che non avevo mai esplorato prima».

Pamela Villoresi: «Il giorno del provino, era il 1975, ero carica ed emozionata, dissi che avrei recitato quello che lui voleva, come lo voleva. Mi mandò a cagare e mi spedì a studiare le parti delle tre ragazzine del Campiello (scritto in veneziano antico, in aramaico per me)».

Laura Marinoni: «Era un homo eroticus. Un raro esemplare alchemico di magnetismo virile, estroversione e fascino. Impossibile restare indifferenti davanti a lui. Aveva il dono di intuire la tua anima al volo, e con una piccola indicazione, un movimento, un modo di camminare, riusciva a portarti nella direzione giusta». […]

Non è che venga fuori un santino. Nicoletta Maragno non dimentica gli insulti: «Tu sei nata per cantare... stronza!». Ottavia Piccolo la sofferenza della recitazione senza microfoni: «La mia voce non gli arrivava mai in platea, nonostante mi sembrasse di gridare come un'aquila. "Non ti sento!" era il suo invariabile commento urlato alle mie battute, condito da una serie di parolacce irripetibili. Aveva ragione? Probabilmente sì. Ero confusa, terrorizzata, eppure pian piano cominciai a capire che di lui mi potevo fidare». […]

