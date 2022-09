13 set 2022 19:39

GIORNALI AL ROGO - LUGLIO SORRIDE PER I QUOTIDIANI MA RISPETTO AL 2021 È UN DRAMMA: ‘’REPUBBLICA’’ -16, ‘’STAMPA’’ -11, ‘’AVVENIRE’’ -17, ‘’MESSAGGERO’’ -7, ‘’IL FATTO’’ -0,4, SOLE -0,1 – IN CRESCITA: ‘’CORRIERE DELLA SERA’’ +1 – IN ALTO: ‘’LA VERITÀ’’ +29 – PER LA GEDI DI JOHN ELKANN, UN MODESTO CONSIGLIO: LEGGETEVI COSA SCRIVEVA PIERO OTTONE: “IL GIORNALISTA È UN COLLEGAMENTO FRA COLORO CHE SANNO, E COLORO CHE VOGLIONO SAPERE. HA IL COMPITO DI INFORMARE, NON E’ IN GRADO DI INSEGNARE NIENTE A NESSUNO. E’ MESSAGGERO; E’ POSTINO; NON E’ MAESTRO”