Ivan Rota e il patriarcale Sor Rotella per Dagospia

Gira voce che Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sposeranno per la seconda volta. A dare una conferma sul fatto che i due sono di nuovo una coppia è stata la fede al dito, indossata dalla stessa showgirl insieme all’anello che le aveva regalato il suo ex marito. Dopo essere stati visti molte volte insieme a Milano, sembra che i due abbiamo trascorso un weekend di fuoco a Courmayer.

La queen dei salotti televisivi Patrizia Groppelli ha smascherato Biagio D’Anelli che al telefono le avrebbe detto che non gliene importa niente di Miriana Trevisan con la quale ha vissuto una storia d’ amore nella casa del GF Vip e che lunedí sera é stata eliminata. Quale futuro per Biagio e Miriana quando lei saprà la verità? Nessuno. Lei lo ha già lasciato e lui non si dà pace….

Ieri sera al secondo televoto contro Davide Silvestre, Soleil Sorge è stata eliminata anche perché dovrebbe essere in giuria a La Pupa e il Secchione, alla corte di Barbara D’Urso,il 15 marzo. Il GF Vip finisce il 14.

Alex Belli ha tentato un chiarimento con Soleil Sorge, ma non c’è stato verso. Presentatosi vestito da beduino tornato dal deserto, ha portato come regalo a Adriana Volpe un totem a forma di fallo che ha scatenato le risate del pubblico. E poi Alfonso Signorini lo ha preso con se. Anche questo é il GF Vip.

Sonia Bruganelli, l’opinionista con una marcia, anzi dieci, in più. Per prima ha sgamato le strategie e per questo ha amato Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, le due donne della casa del GF Vip con gli attributi. Forse sarà lei l’unica opinionista della prossima edizione del reality.

Cosa non si fa per vincere. Manuel Bortuzzo ha deciso di andare ad urlare tutto il suo amore per la fintissima principessa maleducata Lulú Selassié con un megafono fuori le mura della casa. Quando l’ex gieffino ha cominciato a gridare fuori dalle mura di Cinecittà, la sua Lulù non era in giardino, ma gli altri concorrenti l’hanno avvertita. Sui social la cosa non è stata molto gradita. Questo espediente farà vincere a Lulú il GF Vip? Anche ieri sera ha urlato tutto il suo amore e questa cosa commuove il pubblico semplice.

Grande Domenica In per Mara Venier in una edizione molto faticosa tra Covid e guerra. La conduttrice anche questa domenica ha saputo gestire l’emergenza e poi con Tommaso Paradiso ha saputo anche divertire. Il cantante le ha fatto i complimenti per la sua caviglia “fina” e lei gli ha risposto: “continui a farmi i complimenti per le gambe, ma potrei essere tua zia”. E poi la battuta che è già diventata un meme:”minibrec” (minibreak) che voddì? Pubblicità? Ah si, voi siete americani…”

Barbara D’Urso, ospite a Verissimo, parla di Pamela Prati che ha richiesto una cifra astronomica per il danno che avrebbe ricevuto per come è stato trattato il caso Mark Caltagirone nei programmi della conduttrice. “In pratica ha chiesto un risarcimento economico, voleva dei soldi. Parlava di un grosso danno biologico e anche uno morale, che secondo lei si aggira ben oltre i 5 milioni di euro. In più un danno patrimoniale, per cui la somma aumentava”.

Non se ne puó più di Miriana Trevisan. Come riporta Biccy, la stratega del GF Vip ha detto: “Mentre era in giardino con Sophie Codegoni, Miriana ha detto che non vede aerei sul cielo di Roma da un po’ e per questo ha pensato che lo spazio aereo italiano potrebbe essere chiuso. La gieffina infatti ha ipotizzato un coinvolgimento militare dell’Italia nel conflitto e come ciliegina sulla torta ha tirato in ballo una possibile nuova ondata di Covid”. Facciamo le corna.

Si dice che Sonia Bruganelli ce l’ha con Miriana Trevisan perché anni orsono in un’intervista criticò Paolo Bonolis dandogli in pratica del parolaio. L’opinionista ribatte senza peli sulla lingua ribadendo la sua antipatia per la gieffina:”Non so di cosa stiamo parlando. Non ho letto. Miriana è una donna che ha 50 anni ma che non li dimostra. Mi verrebbe da chiamarla ragazza infatti. A questa affermazione si può dare un’accezione negativa o positiva. A me personalmente non è piaciuta all’interno del reality ”.

Jessica e Barù, questa strategica coppia. Lui che dice di non essere per niente interessato e che non ci sarà niente amore manco fuori dalla casa. Lei si incazza e dice che Barù la prende e la molla perché é uno stratega. Poi Lulú, la di lei sorella, e Soleil Sorge mettono in piedi una capanna per far stare i Jerú in intimità (ora hanno i fan club che li chiamano cosí…). Quando le viene chiesto cos’hanno fatto sotto le coperte, Jessica ha risposto che hanno solo parlato. I due hanno peró detto che c’era un’alchimia erotica. Sulle orme di Alex Belli…

Manila Nazzaro si è incazzata con Jessica Selassié perché ha detto di voler andare in finale perché la famiglia ha bisogno di soldi. Ecco cosa ha detto nella casa del GF Vip l’ex Miss Italia: ”Ho bloccato subito Jessica e le ho detto ‘non mi fare questi discorsi perché mi fanno incazzare’. Ha detto ‘se andiamo in due (lei è la sorella Lulú) abbiamo più possibilità di vincere il montepremi, perché abbiamo bisogno di quei soldi’. Dai, ma abbiamo tutti bisogno di soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli?” Ieri sera manila é andata al televoto con Barù . Giovedì uscirà quasi sicuramente lei dalla casa del GF Vip.

È sempre più rara l’amicizia tra colleghe nel mondo dello spettacolo e per questo é bello vedere l’affiatamento tra due conduttrici come Michelle Hunziker e Serena Autieri. Ci ricorda la grande amicizia che ha legato per anni Sophia Loren e la collega Annabella Incontrera, un’attrice bellissima che si ritirò troppo presto dal mondo mondo del cinema. Altri tempi, ma sempre grandi amicizie.

Katarina Raniacova, ormai ex moglie di Alex Belli continua, nonostante le diffide ricevute, a frequentare il salotto di Barbara D’ Urso dove che ha spigato il motivo ultimo della loro separazione: l’allora marito non l’aveva accompagnata al funerale del nonno. La donna dice: “Non era un tradimento, ma una cosa più grave di questo.Da sola sono dovuta andarci. Non è vero che Alex aveva impegni importanti, ma aveva il Capodanno con una sua collega. Se volessi danneggiare Alex potrei dire tutto.” L’altra sua ex Mila Suarez gli da del manipolatore. C’é da dire che grazie a Belli in molte sono tornate dall’oblio.

La gloria e la prova. Nuovo Cinema Paradiso 2.0. é il libro di Totò Cascio, l’indimenticabile protagonista di Nuovo Cinema Paradiso, ritiratosi dal cinema a causa di una malattia che lo portava alla cecità. Ora, migliorato, in una lunga intervista a Lusa Bernardini, dice:” Per me è stato molto terapeutico scrivere. Volevo parlare della gloria, ma anche della prova: averlo fatto è stato una cura per la mia anima.Ne parlavo già da diversi anni di scriverlo. Poi, la spinta finale me l’hanno data Andrea Bocelli e sua moglie, Veronica Berti. E’ quando ho parlato con loro che ho avuto la motivazione finale per realizzarlo.”

alessandro preziosi e ludmilla voronkina

Cena luculliana per Arturo Artom in occasione dell’inaugurazione a Milano di Crazy Pizza, il nuovo locale di Flavio Briatore. Tra i commensali di Artom e della moglie Alessandra Repini, il virologo Roberto Burioni, l’imprenditore Marco Pallacino, Daniela Iavarone vicepresidente del Conservatorio Giuseppe Verdi, il cantautore Mario Lavezzi al quale il locale ha dedicato la colonna sonora con i pezzi cult da lui scritti per Loredana Berté. Tutti a cantare In Alto Mare e Movie tra pizza al pata negra e tiramisù preparato al momento al tavolo.

ludmilla voronkina a dubai

É nata un stella. Ludmilla Voronkina , moglie dell’ imprenditore Giovanni Bozzetti, da anni é mannequin di Etro, dopo aver avuto a soli 16 anni la copertina di Bazaar Russia e aver calcato per anni tutte le passerelle di Parigi e Milano.

Ora ha posato per la nuova campagna pubblicitaria primavera/estate di Kiton che la vede protagonista con Alessandro Preziosi. Le foto sono del grande fotografo Max Vandukul che ha recentemente anche firmato le campagne di Armani e Roberto Cavalli. Ludmilla è stata anche una delle protagoniste della prima Collezione di Roberto Cavalli firmata dal designer Fausto Puglisi. A Milano tutti parlano di lei. Soprattutto in questi momenti. Lei ha la madre russa e il padre di origini ucraine. E di questi tempi la preoccupazione è grande. Forza Ludmilla.

mario lavezzi, alessandra e arturo artom,daniela iavarone, roberto burioni

É uscito "BODY BURNING" il nuovo travolgente singolo di Osvaldo Supino. Il brano segue il successo di "Don't Hold Back" e "Lights Down Low" classificati in prima posizione nella LGBTQ Global Chart e premiati con entusiastiche recensioni da alcune delle testate musicali internazionali più autorevoli tra cui Eq Music, Revista Young Spagna e Culture Fix in Uk.

A Gstaad la Mini/Biennale di Saanen, con la benedizione di Margherita Agnelli che ha comprato la casa/castelletto del parrocco di Rougemont. Scoppia Italiamania, organizzata da Fabio Bechelli e Riccardo Bacarelli. Damien Hirst starring al vernissage di Gagosian. Zucchero e Emanuele di Savoia attovagliati al Post Rossli. Fra un decoupage di Mimmo Rotella, un tagllio verde Fontana e un vaso dadaista di Caterina Licitra, nipote di Giò Ponti, ecco le socialite Ivonne Sciò, Januaria Piromallo e Marta Brivio Sforza

Chi é il campione olimpionico di nuoto che ha rubato il fidanzato ballerino a una nota attrice di serie Netflix?

venier serena autieri

“Ma per fare un'intervista con te devo venire alle due, quando inizi?", le parole di Serena Autieri a Domenica In hanno provocato la reazione di Mara Venier. L'attrice era stata invitata a Domenica In per presentare Rugantino, spettacolo teatrale che la vede protagonista nei prossimi giorni al Sistina di Roma. La conduttrice, che si era già spiegata con la sua ospite in diretta ("Abbiamo modificato completamente tutto. Non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine, però intanto siamo qua per presentare il tuo spettacolo in teatro"), ha scritto in privato, su Instagram, a TvBlog per rispondere a un articolo che parlava di questa vicenda.

miriana trevisan

Ecco la parte che la conduttrice, come precisa il sito, ha autorizzato a pubblicare: "Io sono qui con il mio capo autore Marco Luci: mai nessuna intervista è stata concordata con la signora Autieri. Lei mi ha telefonato, mi ha detto che debuttava con Rugantino e io carinamente le ho detto: 'Vuoi venire a fare un lancio?'. Lei: 'Si, vorrei venire a fare un lancio da te'. Quello era, un bel lancio. Sapevo già che con la guerra non avrei potuto dare più spazio; io sono stata stra-corretta con la signora e anche col marito. Ok?". E conclude piccata: "E' ora di ristabilire le cose come stanno, sinceramente...Io non rispondo mai, me ne frego. Mo' me so' stufata, non starò mai più zitta. Ora dico tutto. Buon lavoro e ciaone".

pamela prati a belve 7