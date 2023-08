GIU’ LE MUTANDE: CAPRI CAVANNI TORNA A GIRARE PORNO! – AVEVA MOLLATO NEL 2014 QUANDO SU TWITTER SE L’ERA PRESA CON “AGENTI FALSI E PUTTANE FALSE” – BARBARA COSTA: “SI VOCIFERA DI UN SUO INVESTIMENTO IMPRENDITORIALE FINITO MALE, COME ANCHE DI UNA SUA LIAISON IMPORTANTE CON UNO CONTRARISSIMO AD AVERLA NEL PORNO. È ENTRATA NELL’HARD DOPO CINQUE ANNI DI UNIVERSITÀ, FACOLTÀ DI VETERINARIA, PAGATI COL SUO LAVORO DI MODELLA DI NUDO, ALTERNATO A LINGERIE. CAPRI È CANADESE, DI MADRELINGUA FRANCESE, DA UNA FAMIGLIA DI RADICI ITALIANE: IL SUO VERO NOME ALL’ANAGRAFE È ANGELA TERRANO”

Barbara Costa per Dagospia

capri cavanni

Dopo nove anni di preghiere, il Dio del porno si è destato, e ha compiuto questo miracolo: l’ex pornostar Capri Cavanni torna a pornare! Sui set! Sììììì, questa volta è vero, non è un inganno, e il porno rientro di questa bionda ossigenata e osannata da legioni di inesausti e inesauribili fan è online, s’intitola "Thundercock", e il partner maschile che ha l’onore di riaprire le gambe al porno a Capri Cavanni, e di allargarle di nuovo labbra e vagina a più sporchi e violenti piaceri, è Apollo Banks, che una Capri milfona velata a lingerie lilla se la sbatte senza ritegno.

capri cavanni (5)

Capri Cavanni è tornata, ma dove se n’era andata? La signora aveva sbattuto le porte al porno nel lontano 2014, quando su Twitter, con un cinguettio incaz*ato, se l’era presa con “agenti falsi, p*ttane false, io ne sono stufa!!!”. In seguito, erano usciti suoi altri porno, compresa una blowbang a cinque interracial, ma poi Capri era scomparsa dai social e da ogni piattaforma porno, rendendo palese il suo ritiro.

I fan l’hanno porno pianta a lungo, alcuni accarezzando inconsulte idee di porno harakiri, pochissimi tradendola con altre pornostar vagamente a lei somiglianti. In molti per mesi hanno attaccato i peni alla speranza che Capri ci ripensasse, che tornasse, che il suo fosse nient’altro che un colpo di testa assolutamente perdonabile. Ma Capri per nove anni ha sbarrato vulva e l’intera bottega al porno professionale.

capri cavanni 2023

Più fonti hanno vociferato circa un suo investimento imprenditoriale non porno finito male, come anche di una sua liaison importante con un uomo contrarissimo a "dividerla" con il porno. In realtà Capri Cavanni del suo irresistibile corpo ha fatto impiego autonomo in anfratti di sesso lavorativi quali l’hot camming, ed è stata tra le pioniere dei video a richiesta e personalizzati e a pagamento su OnlyFans, quando pochi conoscevano l’esistenza e le potenzialità di questo non solo ma anche sex social.

Capri Cavanni è una pornostar atipica perché ha stregato e a sé imprigionato stuoli di peni e ormoni di maschi innamorati del suo fisico, e più del suo c*lo strettissimo e senza un difetto che sia minimo, pur senza averlo mai accordato – il c*lo, intendo – a penetrazioni non dico multiple, ma anali in assoluto. La signora Capri Cavanni è, almeno per quanto riguarda il porno sui set, di deretano vergine, e infatti, lei stessa l’ha sempre nelle interviste ribadito, che nel suo di dietro col suo consenso al massimo potevi metterci un dito, e stop.

capri cavanni tw 4

Posso sbagliarmi, ma non mi sembra sia mai venuta meno a questo suo proposito, i suoi devoti fan in chat me lo confermano, e mi dicono pure che Capri Cavanni, quando ha iniziato, nel lontano 2008, si era pure messa in testa di fare esclusivamente porno lesbico. I porno con sole donne riempiono il suo curriculum nella sua prima parte, perché il suo agente le ha fatto presto cambiare idea: il porno lesbo è ben pagato ma pagato inferiormente. Per ben più lauti guadagni ti devi porno cavalcare i maschi, è coi maschi che ti devi dare da fare, e se lo sperma ben contenta ingoi, bei soldi in banca puoi accumulare.

capri cavanni (8)

Capri Cavanni ha incantato un suo sterminato seguito pagante in poco tempo. Ha avuto dalla sua l’entusiasmo, la reale passione genuina nel dimenarsi porno dopo porno, e specie nell’oralità, e a più riprese nei porno realizzati col suo grande amico Lexington Steele. Capri Cavanni è entrata nel porno dopo cinque anni di università, facoltà di veterinaria, pagati col suo lavoro di modella di nudo, alternato a lingerie. Capri è canadese, di madrelingua francese, ed è nata e cresciuta vicino Vancouver da una famiglia di inequivocabili radici italiane: il suo vero nome all’anagrafe è Angela Terrano.

capri cavanni tonight's girlfriend

Ha tre sorelle. Quando ha fatto il suo ingresso nel porno, il porno era tutt’altra realtà, gli studios mettevano ancora sotto contratto esclusivo le pornoattrici tramite accordi che duravano anni. Capri Cavanni è stata a lungo sotto contratto Vivid, studios assumente fanciulle con temperamento e bellezza travolgente. Ai tempi era normale che uno studios cambiasse a suo piacimento l’immagine di ogni ragazza messa sotto contratto. Poteva dire la sua fin dalla scelta del nome d’arte.

capri cavanni (4)

Ai suoi esordi, Capri Cavanni ha recitato sotto il nome di Angel Rose, e di Anna Momai, per poi mutarsi in Capri Cavalli e essere per tale opzione costretta a modificarlo per richiesta – dicono, ma sarà vero? – dell’entourage del più celebre stilista. Capri Cavanni ha iniziato mora, i seni sono stati rifatti prima e dopo il suo passaggio al porno, il resto è rimasto intatto.

capri cavanni tw 3

Enorme successo l’ha ottenuto partecipando al porno corale "M*gnotta di Wall Street", la porn parody del "Lupo di Wall Street" di Martin Scorsese. Oggi, da milf 41enne, si ripropone in uno sfolgorio che, se non immutato, conquista fan vecchi e nuovi con alti voti (ehi, sta da dio, ha vari recenti grossi tatuaggi, e sono intervenute punturine, certo, e un po’ di cellulite spunta sul c*lo, ma ci sta!).

Capri Cavanni ha pronte cinque nuove scene online. Diamoci pace perché, pure qua, anale sembra zero. Nel porno, c’è solo una stimolazione che persuade le pornostar le più ritrose a far sudare le chiappe: money, money, money.

