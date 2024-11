UNA GLANDE TRUFFA - SU TIK TOK UN UOMO SI SPACCIAVA PER ROCCO SIFFREDI E SI FACEVA MANDARE VIDEO HARD DALLE RAGAZZE CHE SOGNAVANO DI SFONDARE NEL MONDO DEL PORNO - AI PROVINI SI PRESENTAVA L'UOMO, CHE CON SIFFREDI NON HA NULLA A CHE FARE, E FILMAVA DI NASCOSTO I CASTING DELLE ATTRICI CHE VOLEVANO INTRAPRENDERE UNA CARRIERA NELL'HARD - "LE IENE" SMASCHERANO IL TRUFFATORE SPUTTANATO DALLA SUA FIDANZATA, CHE HA DECISO DI INTERVENIRE DOPO AVER SCOPERTO DUE VIDEO COMPROMETTENTI GIRATI A CASA LORO...

Rocco Siffredi, celebre attore e regista, si è rivolto a Le Iene per smascherare un uomo che ha creato un falso profilo a suo nome su TikTok. Una vicenda che non solo riguardava la reputazione dell’artista, ma anche una truffa ai danni di diverse ragazze. L’individuo, infatti, fingendosi collaboratore di Siffredi, organizzava finti casting per il mondo hard, sostenendo che le aspiranti selezionate sarebbero state presentate a lui.

Il raggiro andava oltre l’inganno verbale: le giovani donne venivano filmate, spesso senza il loro consenso. In alcuni casi l’uomo nascondeva le sue intenzioni o ignorava le richieste esplicite delle vittime di non essere registrate. A rivelare la situazione è stata la fidanzata del truffatore che ha deciso di intervenire dopo aver scoperto due video compromettenti girati a casa loro.

Nel primo, una donna chiedeva esplicitamente di non essere ripresa; nel secondo, un’altra sembrava essere inconsapevolmente filmata. Questo comportamento, oltre a danneggiare l’immagine di Siffredi, rappresenta una grave violazione della privacy e della legge.

Le Iene hanno quindi individuato e affrontato il responsabile, che inizialmente ha negato ogni accusa, affermando di essere stato “incastrato” a sua volta. Tuttavia, quando si è trovato faccia a faccia con Siffredi e con la fidanzata, l’uomo ha ammesso il suo comportamento e promesso di interrompere queste attività.

La ragazza, invece, gli ha implorato di farsi aiutare per uscire da questo circolo vizioso. La vicenda ha messo in luce ancora una volta i pericoli della diffusione di falsi profili online e delle truffe legate al mondo dello spettacolo. Inoltre, come ricordato da Le Iene, tutte queste attività (spacciarsi per altri o filmare donne senza consenso) sono illegali e per questo vanno fermate.