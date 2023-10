GNAM GNAM! CHI MANGIA CHI? L'OMONE AFFAMATO FA UN SOL BOCCONE DI PIZZA E COCCODRILLO? O E' L'ALLIGATORE A SBOCCONCELLARE LA PINGUEDINE DEL PANCIUTO SIGNORE? COSA E' AVVENUTO E COSA AVVERRÀ? TUTTE LE (INCREDIBILI) RISPOSTE, QUI...

L'UOMO LA PIZZA E IL COCCODRILLO - IMMAGINE GENERATE DALL INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Traduzione da https://www.sportskeeda.com/

Una bizzarra immagine che mostra un uomo che prende a calci un alligatore sta circolando online, provocando molte domande tra gli internauti. Molti si chiedono se sia stata generata dall'intelligenza artificiale. L'immagine mostra l'uomo in piedi nel mezzo di una palude, impegnato in un combattimento a distanza ravvicinata con il rettile, mentre diversi altri alligatori lo circondano.

L'immagine, condivisa su Twitter dall'utente @YallLuvCris il 30 settembre 2023, ha più di 16 milioni di visualizzazioni e oltre 158 mila like. Tuttavia, l'immagine non è reale, ma generata dall'intelligenza artificiale.

Una rapida ricerca rivela infatti che si tratta di una serie di foto che mostrano gli alligatori che rubano la pizza dell'uomo, provocando la rissa. Ma un'ispezione più attenta ha mostrato che le proporzioni dell'uomo cambiavano drasticamente nelle varie immagini.

Su r/midjourney, un thread della comunità su Reddit, diversi utenti che discutevano sull'autenticità della foto hanno spiegato che il modo in cui si vedeva l'acqua interagire con l'ambiente circostante era sbagliato. Nonostante l'uomo sia in piedi nella palude, i suoi pantaloni sembrano asciutti e il cartone della pizza, che si vede galleggiare nell'acqua, non è inzuppato. Inoltre, a un certo punto l'uomo sembra addirittura stare in piedi sull'acqua.

Anche se è stato dimostrato che l'immagine è stata generata dall'intelligenza artificiale, ciò non ha impedito ai “netizen” (i cittadini di internet, ndR) di farsi una bella risata. Hanno condiviso alcuni meme esilaranti e battute sarcastiche, in reazione alla pura assurdità delle immagini.

