Barbara Costa per Dagospia

24 anni, ricca e famosa, fidanzata etero da 3, e magari c’è chi la sognava pure presto accasata con figli… una f*ga simile??? Ma vogliamo scherzare??? Bando allo spreco, è ora di darsi – e darla – a pura lesbica gioia, e con un’amica speciale f*ga come e più di lei… Sì, sto parlando di Bella Thorne, attrice, regista, ex stellina Disney che, dopo 3 anni d’amore con il nostro Benjamin Mascolo, è tornata single, e l’amica sua speciale è lei, la pornostar Abella Danger!

Ma che dico speciale, s-p-e-c-i-a-l-i-s-s-i-m-a, è da tempo che sessualmente Bella e Abella se le sfiorano, strusciano, se le annusano, sicché ovvio che prima o poi dovranno pur "quagliare", in qualche letto, se non l’hanno già fatto, perché pubblicamente e mediaticamente ci sono andate più che vicino e più volte: hanno slinguazzato, per bene limonato, fatto petting duro davanti alle telecamere, professionalmente, come no, dietro compenso, sicuro, e se non è chimica artistica la loro…

Ma chi vogliono intortare, quella tra Bella Thorne e Abella Danger è vera chimica sessuale, svoltasi pornograficamente la prima volta a distanza, da regista a prima attrice, e cioè quando a soli 21 anni Bella ha debuttato dietro la macchina da presa dirigendo Abella in "Her&Him", un porno che non è soft, è hard, è un porno thriller dove il fortunato a finire dentro le gambe e la mente deviata di Abella fomentata e diretta da quella da par suo diabolica di Bella… è Small Hands, pornostar tanto tatuato e premiato. "Her&Him", cortometraggio porno d’esordio di Bella Thorne – una tipa sveglia, che ha scelto il porno come inedito e difficilissimo campo di prova – non è stato esente da premi: si è aggiudicato Best New Director by Pornhub.

E la chimica porno artistica tra Bella e Abella, di pari passo alla loro specialissima "amicizia", è cresciuta e esplosa in una nuova gemma orgasmica – e qui Bella era già fidanzata con Benjamin – nel videoclip di "Shake It", singolo di Bella, video diretto da Bella e video girato con Abella e video nient’altro che la messa in scena del loro sogno perversissimo: c’erano qui già tutti i presupposti se non per una fine sì per l’apertura di crepe nell’innamoramento etero (non si dimentichi che Bella è bisex, come lo è Abella, ma soprattutto che Bella, prima di fidanzarsi con Benjamin, era in relazione poliamorosa con un uomo e una donna…) se nel video di Shake It Abella sta per sposarsi e ecco Bella che interrompe la cerimonia per infilarle la sua lingua in bocca, giù, fino in gola, e portarsela via… alla faccia del gran merluzzo che impersona lo sposo…!!!

E portarsela via ma dove se non a letto, se non in una vasca, e in una piscina, in ogni posto purché bollente dove dare sfogo a cosa se non al loro reciproco lesbicissimo sentimento… appunto, dai, che figata sarebbe se queste due virtuose fanciulle ufficialmente si accoppiassero, si mettessero insieme, Bella e Abella, destinate a incrociarsi pure nei nomi, Bella e Abella che almeno sui set continuano, a stuzzicarsele, e a andarci, oltre, sia nel nuovo video di Bella "In You" (che, se da una parte sta nel threesome che Bella mette in piazza con Abella e il rapper Juicy J., dall’altra sta e tanto per il cunnilingus che Bella "recita" tra le gambe di Abella appena iniziato il video, e gambe e sesso di Abella da cui si stacca col viso zuppo…), sia in set di assatanati servizi fotografici dove che si amano se lo recitano nude, coi corpi avvinti, una sull’altra, con quei capezzoli che al minimo sfregarsi essi stessi paiono sussurrarlo, no, gridarlo, che stanno morendo dalla voglia, di passare al gradino successivo…

Che poi, a dirla tutta, non nel video In You ma in Shake It, Bella e Abella non si sono potute per bene sfogare, no, si sono dovute dannare, e non a censurarlo ma a calmierarlo: Bella la sua lingua tra le natiche di Abella non ce l’ha potuta mettere, niente leccate su quella pelle aperta, accesa, ha leccato solo la "barra" dello slip di pizzo. Solo così Shake It ha potuto godere di passaggi su canali non porno e su YouTube, sebbene YouTube c’abbia provato, a rimuoverlo, a causa della scena in cui Abella strappa il top a Bella e… o mio dio, appaiono le tette… beccandosi una tirata da Bella Thorne in persona su Ig (“Censorship against women needs to end!!! I’ll never stop fighting against this bullshit!!!).

Ehi, ma… YouTube, come la pensi? Due floridi seni no, ma un cunnilingus, sì? OK, cunnilingus mimato, e però il viso di Bella che si alza dalla f*ga e dalle gambe di Abella eccome se si vede… e sta a significare la bocca di una donna affondata nel sesso di un’altra, o che altro? E comunque Shake It i siti quelli porno lo spremono di continuo in ogni suo frame, frame dopo frame, montando views della lingua di Bella su Abella nell’anilingus bardato, e delle mani di Abella su Bella, e degli schiaffi di Bella sulle natiche di Abella, e delle due che si rotolano affatto innocenti tra le lenzuola…

Stanno quasi per far partire petizioni, affinché Bella e Abella finalmente lo facciano… per davvero un porno lo girino. Quando ha debuttato su OnlyFans, Bella Thorne ha ricavato 2 milioni di dollari in una settimana, e per foto e video in cui nemmeno era nuda! Se ci si mette, con Abella, su OnlyFans, a far video porno, chissà quanto incassano, e, miei cari, quanto ci scommettete, che lo scassano, il sito, per i troppi furiosi accessi? Lo mandano in down, e credo per la prima volta da che OnlyFans è in vita…!

"IN YOU" UNCENSORED VIDEOCLIP:

https://www.xbiz.com/news/262861/abella-danger-stars-in-new-bella-thorne-directed-music-video

"SHAKE IT" UNCENSORED VIDEOCLIP:

https://ita.xhamster.com/videos/bella-thorne-abella-danger-shake-it-xhE9NVR

"HER&HIM" PORN VIDEO:

https://www.xvideos.com/video53189409/him_and_her

