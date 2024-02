GOODBYE KISS - DOPO 50 ANNI DI CARRIERA, LA MITOLOGICA BAND DI DETROIT DICE ADDIO ALLE SCENE: CON LA FINE DELL'"END OF THE ROAD TOUR" SI CHIUDE UN CAPITOLO EPICO NELLA STORIA DEL ROCK - MA PRESTO POTREBBE APRIRSENE UN ALTRO: GENE SIMMONS E COMPAGNI DIVENTERANNO DEGLI AVATAR VIRTUALI CHE CONTINUERANNO A ESIBIRSI SUI PALCHI DI TUTTO IL MONDO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Fabio Zuffanti per “la Stampa”

«Da un sogno nei club di New York agli stadi di tutto il mondo, il viaggio è stato incredibile!» ha assicurato su Instagram Paul Stanley, chitarrista e cantante dei Kiss, mentre commentava orgoglioso l'addio alle scene della band di Detroit dopo i due concerti finali tenutisi lo scorso dicembre al Madison Square Garden. […]

Stavolta non tornano. Forse. In qualche modo sono destinati a restare. Perché lo scioglimento dei Kiss è più di un addio, è la chiusura di un capitolo epico nella storia del rock. Come ogni grande storia, il loro lascito continuerà tuttavia a ispirare e a influenzare le generazioni future. Dai palchi agli stadi, dai vinili alle piattaforme digitali, i Kiss rimarranno un simbolo immortale del potere del rock'n'roll.[…]

Gene Simmons dichiara: «L'amore dei fan è ciò che ha alimentato i Kiss per tutti questi anni. Abbiamo condiviso più di quanto avremmo mai immaginato, e siamo loro eternamente grati». Sipario chiuso quindi? In realtà è qualche anno che la band annuncia l'abbandono delle scene, sempre posticipato grazie a nuovi eventi. Anche in questo caso c'è chi rumoreggia circa un ulteriore appuntamento (o una serie di appuntamenti) allo Sphere di Las Vegas.

Al momento però nulla è trapelato. Sembra che i Kiss abbiano intenzione di portare sui palchi di tutto il mondo il proprio show con quattro avatar computerizzati, in guisa dei musicisti in carne e ossa. Avatar o meno, è comunque la fine di un'epoca. Lasciamo quindi che il trucco si sciolga, alla musica e ai ricordi indelebili dei Kiss il compito di vivere per sempre nei cuori di coloro che li hanno amati.

