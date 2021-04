GOOGLE, ORA HAI ROTTO IL CAZZO! - IL ''DAILY MAIL'', PRIMO SITO DEL MONDO, PORTA IN TRIBUNALE IL COLOSSO DELLA TECNOLOGIA: "PENALIZZATI NEI RISULTATI DI RICERCA PERCHE' IN CONCORRENZA SULLA PUBBLICITA'" - NON SONO I SOLI A LAMENTARSI: IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA HA PRESENTATO UN RICORSO ALL'ANTITRUST - ALTRI PICCOLI EDITORI SI SONO RIVOLTI ALLA GIUSTIZIA PER POSIZIONE DOMINANTE

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Google

Il proprietario del Daily Mail ha intentato oggi una causa antitrust contro Google accusando il gigante della tecnologia di manipolare i risultati di ricerca e le aste pubblicitarie in danno degli editori online. La causa, presentata al tribunale federale di Manhattan, afferma che Google punisce gli editori nei risultati di ricerca se questi non vendono abbastanza spazi pubblicitari attraverso il canale di Google. Le preoccupazioni del Daily Mail derivano in parte dall'aver osservato che nel 2021 le sue notizie sulle famiglia reale inglese sono state minimizzate risultati di ricerca di Google.

Daily Mail

In una dichiarazione, una portavoce di Google ha respinto le accuse. «Le affermazioni del Daily Mail sono completamente imprecise. L'utilizzo dei nostri strumenti di tecnologia pubblicitaria non influisce sul posizionamento del sito web di un editore nella ricerca Google. Più in generale, operiamo in uno spazio tecnologico pubblicitario affollato e competitivo in cui gli editori hanno ed esercitano più opzioni».

Il mondo dell'editoria si lamenta in privato del predominio di Google nella ricerca e nella pubblicità, ma sono pochi quelli che rendono pubblici loro reclami. A gennaio, la società madre della Charleston Gazette-Mail del West Virginia ha intentato una causa antitrust contro Google e Facebook Inc. Lunedì diversi altri piccoli editori si sono rivolti a un tribunale per denunciare un accordo tra i due colossi denominato "Jedi Blue".

Facebook

Separatamente, Google deve affrontare cause antitrust promosse dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e da procuratori generali in diversi Stati. L'azienda ha negato di aver abusato del proprio potere di mercato e ha affermato che il mercato della tecnologia pubblicitaria è competitivo.

Gli editori hanno un rapporto complicato con Google. Il motore di ricerca dell'azienda tecnologica è una delle principali fonti di traffico web per molti siti e la maggior parte del settore utilizza il software Google per vendere spazi pubblicitari negli scambi pubblicitari. Ma Google compete anche con gli editori per incassare le entrate degli annunci online e fornisce strumenti agli acquirenti degli annunci. Google deteneva una quota di quasi il 29% del mercato degli annunci digitali negli Stati Uniti nel 2020, secondo la società di ricerca eMarketer.

Google

Il Daily Mail con sede nel Regno Unito, noto per le notizie su celebrità e cultura pop, ha costruito uno dei siti web più letti al mondo, con 75 milioni di visitatori mensili unici negli Stati Uniti, secondo quanto scritto nei documenti depositati in tribunale. Il Daily Mail chiede anche che Google interrompa la sua presunta cattiva condotta e offra trasparenza sul suo algoritmo di ricerca delle notizie.

Nella causa intentata dal proprietario del Mail, Associated Newspapers Ltd., e dalla sua unità statunitense, Mail Media Inc., l'editore sostiene che Google ha collegato il suo motore di ricerca con la piattaforma di vendita di annunci per fare pressione sugli editori, abusando del suo potere di mercato.

Google

Secondo il ricorso, nel 2019 Google ha punito il Daily Mail penalizzandolo nei risultati di ricerca perché l'editore aveva configurato le sue vendite di annunci online in un modo che in molti casi ha allontanato la sua attività dal motore di ricerca. Google in seguito ha migliorato la sua tecnologia e ripristinato le normali prestazioni di ricerca del Daily Mail.

Recentemente, i dirigenti del Daily Mail sono rimasti delusi dal fatto che la copertura della famiglia reale sul sito non sia stata mostrata in modo preminente nei risultati di ricerca per parole chiave come «Meghan e Harry», «Piers Morgan» e «Il principe Filippo», ha detto il portavoce dell'editore.

Google

Anche il Dipartimento di Giustizia americano ha intentato una causa antitrust contro Google per via di presunti vantaggi rispetto ai concorrenti nelle aste di spazi pubblicitari. Per riuscirci, Google avrebbe messo in piede il "Projetto Bernanke", un programma segreto che gli permetterebbe di ottenere informazioni sul comportamento di offerta dei concorrenti. Google ha riconosciuto l'esistenza del programma ma ha negato che fosse inappropriato, dicendo che i rivali hanno utilizzato tecniche simili.

Dipartimento di Giustizia

La causa del Daily Mail sostiene anche che il piano di Google di eliminare gradualmente i "cookie", bit di codice utilizzati per tracciare gli utenti sul Web, nel browser Web Chrome renderà più difficile per gli inserzionisti indirizzare gli annunci a meno che non acquistino tramite i sistemi di Google. Google ha affermato che sta apportando la modifica per proteggere la privacy degli utenti.